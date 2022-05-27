Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

За словами “слуги” Безуглої, журналіст та головний редактор видання “Цензор.НЕТ” Юрій Бутусов “безнаказанно викладає тонни інформації” щодо українських військових, позицій ЗСУ, оперативної ситуації.

Нардепка вважає, що такі дії Бутусова “розхитують, дезорієнтують та підіграють Росії”.

У зв’язку з цим вона звернулась до СБУ з закликом “щось зробити щодо Юрія Бутусова”. Мар’яна Безугла наголосила, що якщо Служба безпеки нічого не зробить – то немає сенсу у “поступовій реформі” відомства.

“Тільки перезапуск цієї гнилої структури. Повний перезапуск з частиною притомних патріотичних спеціалістів, які страждають в системі”, – написала нардепка.

Вона також звернулась до голови СБУ Івана Баканова зауваживши, що ця ситуація для нього – ганьба.

Варто зауважити, що Мар’яна Безугла є однією з авторів проєкту закону про дозвіл командирам вбивати на місці підлеглих військових за невиконання наказу та законопроєкту щодо позбавлення громадянства чоловіків, які не повернулись з-за кордону.

Щодо Юрія Бутусова, то його вже не вперше критикує влада. До прикладу, у листопаді 2021 року журналіст посперечався з президентом України щодо призначення Руслана Демченка, який обіймав посаду заступника голови МЗС під час президентства Януковича, на посаду начальника комітету по розвідці.

Також журналіст перерахував список провалених спецоперацій. 1 липня було одразу провалено спецоперацію по постачанню клістронів в Україну. 8 липня був провал спецоперації по захопленню тюрми “Ізоляція”, була теж затримана і розкрита наша група — ГУР МО. 29 липня була провалена спецоперація по вагнерівцях. Уже після звільнення пана Бурби, у тому ж 2020 році, було провалено ще кілька спецоперацій ГУР МО, уже без Бурби.

Після цього ДБР відкрило проти Юрія Бутусова кримінальне провадження за двома статтями: 414 Кримінального кодексу України (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами та предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення) та статті 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни). За статтею 414 ККУ йому загрожує до 3 років позбавлення волі, за статтею 437 ККУ – ув’язнення на строк від семи до дванадцяти років.

Водночас сам журналіст назвав це провадження “помстою президента Зеленського” та подав зустрічний позов проти Держбюро розслідувань.