Народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна заявила, що вчорашнє засідання парламенту вкотре засвідчило: монобільшість не цікавить критична ситуація в економіці держави.

Про це повідомляє пресслужба “ЄС”.

Нардепка окреслила результати засідання: розглянуто велику кількість проєктів законів, серед них продовження строку дії воєнного стану (на 90 діб з 21 листопада 2022 р.), продовження строку проведення загальної мобілізації, декілька постанов і проєктів політичного характеру. Проте констатувала, що економічних обговорень не було.

“Враження, що катастрофічні цифри, які свідчать про стан громадян (їх купівельної спроможності, зайнятості, побутових проблем, проблем із навчанням і життєдіяльністю), проблеми бізнесу (зниження ділової активності в жовтні, тотальне вимивання обігових коштів через блокування реєстрації накладних із ПДВ, звужені можливості транспортування продукції на експорт, величезні енергетичні проблеми) не цікавлять народних обранців”, – заявила вона.

Южаніна припустила, що можливо, цими питаннями мав би перейматися уряд, відчуваючи реальний стан справ більше, ніж переважна більшість у залі, проте жодних ініціатив від уряду не було.

Окрім цього, як зазначила народна обраниця, при розгляді деяких проєктів їй довелось наголошувати на “робіть, а не говоріть”; “відповідайте за бездіяльність, а не забалакуйте”.

Вона також зауважила, що це стосувалося, зокрема, деофшоризації: “адже протягом 2020 – 2021 років уся армія влади розповідала про те, що “вони зробили”, – а насправді лише переносять строки звітності та спрощують вимоги, щоб, не дай Боже, власники іноземних компаній не переплатили”.

Коментуючи відновлення норми щодо неможливості застосування спрощеної системи оподаткування у гральному бізнесі, Южаніна зазначила, що забули при цьому, що за два роки відновлення “цієї ганьби не спромоглися запровадити державну систему онлайн/моніторингу, а отже, цей вид бізнесу має бути заборонений, бо він досі не контролюється державою”.

Южаніна також акцентувала на питанні отримання в найближчому майбутньому податковою службою інформації з інших країн про фінансові рахунки громадян України за межами нашої країни.

“Про все це говорила з трибуни ВР. Чи почули – навряд, і дуже погано, що припинено трансляції засідань ВР. Все ж таки суспільна думка хоча б трохи підштовхувала владу до дій”, – резюмувала нардепка.

Раніше народна депутатка з фракції “Європейська Солідарність” Ніна Южаніна розкритикувала створення “Фонду ліквідації наслідків збройної агресії” для лояльних до влади депутатів-мажоритарників. За її словами, це де-факто замаскований фонд соціально-економічного розвитку, через який раніше розподіляли бюджетні кошти для мажоритарних округів.