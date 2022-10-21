Народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна розкритикувала створення "Фонду ліквідації наслідків збройної агресії" для лояльних до влади депутатів-мажоритарників. За її словами, це де-факто замаскований фонд соціально-економічного розвитку, через який раніше розподіляли бюджетні кошти для мажоритарних округів.

Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.

Южаніна наголосила, що під час війни кошти для відновлення постраждалих територій мають розподілятися абсолютно прозоро, а отримувати їх мають ті території, які дійсно зазнали руйнувань: “Цей фонд точно копіює фонд соціально-економічного розвитку в усіх його аспектах – від мети створення цього фонду, від розподілу коштів, які виділяються на округи депутатам, лояльним по голосуванню у Верховній Раді й таке інше”, – сказала Южаніна.

“Не можна зараз своїм депутатам на свої округи виділити ці кошти, а решті громадян не дати або вважати, що там менше постраждали об’єкти інфраструктури”, – зазначила Южаніна.

Вона наголосила, що якщо й створюється цей фонд, то гроші розподілятимуться в установленому порядку депутатами, а не за погодженням з профільним комітетом і розпорядженням Кабінету міністрів: “Ми всі маємо оцінити рівень пошкодженості чи рівень запитів по всім нашим територіям і виділити ці кошти саме таким чином. Треба закінчувати із соц-економом”, – сказала нардепка.

“Я хочу закликати всіх керівників парламенту, всіх народних депутатів: створюймо цей фонд, але щоб доступ до грошей для подолання наслідків мали всі території й депутати, які представляють ці території”, – констатувала Южаніна.