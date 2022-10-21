Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.
Южаніна наголосила, що під час війни кошти для відновлення постраждалих територій мають розподілятися абсолютно прозоро, а отримувати їх мають ті території, які дійсно зазнали руйнувань: “Цей фонд точно копіює фонд соціально-економічного розвитку в усіх його аспектах – від мети створення цього фонду, від розподілу коштів, які виділяються на округи депутатам, лояльним по голосуванню у Верховній Раді й таке інше”, – сказала Южаніна.
“Не можна зараз своїм депутатам на свої округи виділити ці кошти, а решті громадян не дати або вважати, що там менше постраждали об’єкти інфраструктури”, – зазначила Южаніна.
Вона наголосила, що якщо й створюється цей фонд, то гроші розподілятимуться в установленому порядку депутатами, а не за погодженням з профільним комітетом і розпорядженням Кабінету міністрів: “Ми всі маємо оцінити рівень пошкодженості чи рівень запитів по всім нашим територіям і виділити ці кошти саме таким чином. Треба закінчувати із соц-економом”, – сказала нардепка.
“Я хочу закликати всіх керівників парламенту, всіх народних депутатів: створюймо цей фонд, але щоб доступ до грошей для подолання наслідків мали всі території й депутати, які представляють ці території”, – констатувала Южаніна.
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