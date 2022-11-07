Народна депутатка України Наталія Королевська, яка була обрана за списком нині забороненої "Опозиційної платформи – За життя", є власницею земельної ділянки з будинком у Московській області РФ. Вона не вказувала майно у деклараціях, відколи потрапила до Верховної Ради.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів “Схем“.

Журналісти зауважують, що це може мати ознаки порушення антикорупційного законодавства – у частині декларування недостовірних відомостей.

Згідно з даними офіційного реєстру речових прав РФ, з 2005 року Королевській належить нерухоме майно у селі Кругліно Дмитрівського району Московської області РФ.

У 2006 році Королевську було вперше обрано до українського парламенту. З того часу вона не зазначала у деклараціях, що має нерухомість у РФ.

Голова правління ГО “Антикорупційний штаб” та заступник голови Громадської ради при НАЗК Сергій Миткалик пояснює, що “тут може йтися про ознаки порушення двох статей Кримінального кодексу. Перша – це стаття 366-2, декларування недостовірної інформації, або ще стаття 368-5 – незаконне збагачення. В другому випадку – якщо набуте майно придбано без законних джерел доходів.

Нагадаємо, у Верховній Раді України створили депутатську групу “Платформа за життя та мир” на чолі з Юрієм Бойком. До групи увійшли народні депутати від партії ОПЗЖ “Опозиційна платформа — За життя”, яку заборонили в Україні.

Довідка. Наталія Королевська — проросійська політикиня, колишня міністерка соціальної політики України, лідер партії “Україна — вперед”. Кандидатка на виборах президента України 2014 року.

У 2022 році — депутатка пропустила всі засідання у ВР, із 21 квітня до 22 травня у Верховній Раді відбулося 66 голосувань, всі з яких вона пропустила. Із початком військового вторгнення РФ до України виїхала за межі України.