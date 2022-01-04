Нардепка поділилася складнощами щодо ставання на облік

Нардепка від партії "Голос" Юлія Клименко розповіла, як ставала на облік у відповідно до наказу Міністерства оборони України.

Політикиня розповіла про це у Facebook.

Спершу, розповідає Юлія Клименко, у військкоматі усі не зрозуміли, чому вона прийшла і навіщо їй ставати на облік, адже вона економістка. Опісля, зрозумівши, дали їй теку на проходження медкомісії, яка зайняла у нардепки 1,5 години (9 лікарів).

Після цього жінці необхідно зібрати ще 30 документів і аналізів, серед них – флюорографію та висновок травматолога.

Збирання цих документів, на думку Клименко, займе близько місяця, “при тому, що я живу в Києві та в мене військкомат та сімейний лікар під боком, а спеціалісти лікарі в пішій доступності”.

Нардепка поділилася здивуванням, уявивши, скільки збирання документів зайняв би у районному центрі або ОТГ, де немає травматолога чи психіатра.

“Після цього обліку у мене одне запитання: НАВІЩО підписувати такі накази МОУ, якщо немає інфраструктури для обліку не тільки жінок (не кажу вже про вагітних), а й для сильних моторних чоловіків?! Невже не можна спростити облік для жінок, більшість з яких мають роботу, дітей і домашні клопоти (інші крім психіатра і флюорографії), щоб вони могли зробити реєстрацію електронно, через дію, листом чи ще якимось простим рішенням?”, – запитала нардепка.

Вона також додала, що конкретно до військкомату претензій не має – усе було в межах їх можливостей.

Коментатори зауважили, що все те ж саме доводиться проходити чоловікам.

Також люди обурювалися цим змінам до закону та їх реалізації: