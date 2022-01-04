Нардепка поділилася складнощами щодо ставання на облік

Політикиня розповіла про це у Facebook.
Спершу, розповідає Юлія Клименко, у військкоматі усі не зрозуміли, чому вона прийшла і навіщо їй ставати на облік, адже вона економістка. Опісля, зрозумівши, дали їй теку на проходження медкомісії, яка зайняла у нардепки 1,5 години (9 лікарів).
Після цього жінці необхідно зібрати ще 30 документів і аналізів, серед них – флюорографію та висновок травматолога.
Збирання цих документів, на думку Клименко, займе близько місяця, “при тому, що я живу в Києві та в мене військкомат та сімейний лікар під боком, а спеціалісти лікарі в пішій доступності”.
Нардепка поділилася здивуванням, уявивши, скільки збирання документів зайняв би у районному центрі або ОТГ, де немає травматолога чи психіатра.
“Після цього обліку у мене одне запитання: НАВІЩО підписувати такі накази МОУ, якщо немає інфраструктури для обліку не тільки жінок (не кажу вже про вагітних), а й для сильних моторних чоловіків?! Невже не можна спростити облік для жінок, більшість з яких мають роботу, дітей і домашні клопоти (інші крім психіатра і флюорографії), щоб вони могли зробити реєстрацію електронно, через дію, листом чи ще якимось простим рішенням?”, – запитала нардепка.
Вона також додала, що конкретно до військкомату претензій не має – усе було в межах їх можливостей.
Коментатори зауважили, що все те ж саме доводиться проходити чоловікам.
Також люди обурювалися цим змінам до закону та їх реалізації:
- 23 грудня відбулася пресконференція щодо роз`яснення положень наказу МОУ №313 про перелік професій для жінок та перебування їх на військовому обліку. На ній начальник управління персоналу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач назвав умови, за яких жінок можуть призвати на військову службу.
- Наголошується, що перелік професій жінок, для яких передбачено обов’язковий військовий облік в Україні, планують скоротити, бо він містить професії, що збройним силам ніяк не знадобляться.
- Також стало відомо, що вагітних і жінок з малолітніми дітьми також братимуть на облік.
- Петиція на сайті президента України проти змін у військовому обліку жінок, згідно з яким перелік професій розшириться, набрала необхідний мінімум для розгляду президентом України Володимиром Зеленським.
- У 2022 році Міністерство оборони України розробить механізм дистанційного військового обліковування жінок.