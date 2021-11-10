Нардепка від фракції "За майбутнє"Анна Скороход просить у Верховної ради створити Тимчасову слідчу комісію з приводу смерті нарде Антона Полякова.

Відповідний проєкт з’явився на сайті Верховної Ради України.

9 листопада в апараті Верховної Ради був зареєстрований проєкт постанови, ініціатором якого стала народна депутатка Анна Скороход.

5 листопада Скороход з трибуни Верховної Ради закликала до створення Тимчасової слідчої комісії, щоб розслідувати смерть Антона Полякова.

Нардепка не вірить, що його смерть була природною – стверджує, що Антон Поляков не вживав наркотиків, а свідчення МВС неправдиві.

Смерть Антона Полякова

Вранці 8 жовтня Антона Полякова знайшли мертвим у Дніпровському районі столиці.

Правоохоронці розповіли, що уночі під час патрулювання на проспекті Соборності у Києві патрульні зупинили автомобіль Hyundai Sonata за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм вони помітили на задньому сидінні чоловіка, який був у непритомному стані. Всі цінні речі, документи та грошові кошти залишились при ньому.

За словами водія, він взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту, після цього пасажира почало нудити в машині.

У Київській міській прокуратурі зазначили, що за результатами розтину, смерть народного депутата настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

11 жовтня стало відомо, що в організмі загиблого народного депутата Антона Полякова, окрім алкоголю, знайшли метадон.

27 жовтня заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін заявив, що у крові нардепа, крім метадону, виявили димедрол.

5 листопада Галину Третьякову відсторонили від п’яти засідань Верховної Ради через її коментарі щодо смерті нардепа Антона Полякова.