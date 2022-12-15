Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за результатом моніторингу способу життя народної депутатки від партії "Опозиційна платформа — За життя" Наталії Королевської дійшло до висновку, що нардепка незаконно збагатилася на суму 49,6 млн грн.

Про це інформує пресслужба НАЗК.

Також, окрім доказів незаконного збагачення, під час моніторингу були виявлені докази того, що нардепка умисне внесла недостовірні відомості до декларації за 2020 рік, які відрізняються від достовірних на 3,8 млн грн.

Обґрунтований висновок про виявлення ознак кримінального правопорушення, пов’язаного з корупцією, НАЗК передали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Нардепка проживає у маєтку, який за документами, належить її батьку. Житловий комплекс (4 земельні ділянки та 2 будинки) був набутий у власність батьком народної депутатки через іпотечний договір від 2019 року. Договір позики батько Королевської уклав у 2013 році з кіпрською компанією на суму 2 млн дол. США, що нібито надавалась на поворотній безвідсотковій основі батьком посадовиці. При цьому представником компанії у Кіпрі виступав помічник Наталії Королевської. Сума забезпечення за договором іпотеки становить приблизно 49 млн грн (згідно з курсом НБУ станом на 01.10.2019). Водночас загальна сума доходів, отриманих батьком і матір’ю депутатки з 1998 року по 2013 рік, складає лише 165 тис. грн без податків та витрат на проживання.

На вимогу НАЗК Королевська пояснила, що не знає, звідки у її батька кошти на надання позики.

До того ж нардепка не вказала в декларації, що з 2005 року володіє земельною ділянкою в Московській області (Росія) вартістю понад 2 млн руб (563 860 грн за курсом НБУ станом на 31.03.2021).



НАЗК також підозрюють Королевську в ухилянні від сплати податків.