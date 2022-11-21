Народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна ініціює зміни до закону, які зроблять неможливим блокування податкових накладних.

Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.

“Останнім часом майже нікого, з ким довелося спілкуватися, не оминула проблема блокування ПН/РК. Телефонують усі. Старі й нові знайомі. В усіх одне питання: чи не знаю я, що відбувається? Знаю: повністю ручний режим блокування/розблокування. І, як пояснили мені, все — “на комерційній основі”, — сказала Южаніна.

За її словами, вона збирається реєструвати проєкт закону, спрямований на захист прав платників податків. Южаніна, зокрема, пропонує протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому його буде припинено або скасовано, не застосовувати процедуру зупинення реєстрації ПН/РК.

“Цей невиправданий тиск на платників податків під час війни потрібно нарешті припинити, а не викручувати руки тим, хто попри все намагається працювати й сплачувати податки”, — пояснила депутатка

Також пропонується протягом вказаного періоду продовжити строк реєстрації ПН/РК:

для складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця – до 5 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені;

для складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця – до 20 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені;

для РК, складених постачальником товарів/послуг до ПН, що складена на отримувача — платника податку, в яких передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, — протягом 20 календарних днів з дня отримання такого РК отримувачем (покупцем).

Нардепка пропонує передбачити, що надання електронних сервісів та приймання електронних документів від платників податків здійснюється не в будні з 8 до 18, а щоденно з 8 до 22 години.