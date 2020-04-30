Про це сказав голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, передає кореспондент #Букв.
“Щодо виключення з фракції – це питання дискусійне. Ми не будемо цього робити тому, що не хочемо давати їм козирі”, – сказав Арахамія.
Глава фракції додав, що нардепи, які подали 16 тисяч правок до законопроекту про банки, що, фактично, заблокувало його розгляд, провокують виключення з фракції, щоб розвалити монобільшість.
“Вони блокують (ініціативи – ред.), а ми розблоковуємо. Це нормальний процес, політична боротьба, як зовні, так і зсередини”, – сказав Арахамія.
- Верховная Рада Украины поддержала применения специальной процедуры при рассмотрении “антиколомойского” проекта закона (о невозвращении национализированных банков их экс-владельцам).
- Ранее Парламент принял за основу законопроект о внесении изменений в банковское законодательство, известный как “антиколомойский”. В соответствии с ним будет запрещено возвращение национализированных банков их экс-владельцам.
- 16 апреля Верховная Рада Украины приняла законопроект о внесении изменений в регламент, чтобы ускорить принятие “антиколомойского” проекта закона во втором чтении. Впоследствии его подписал президент Владимир Зеленский.