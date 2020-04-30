Народних депутатів із фракції "Слуга народу", що подали понад 16 тисяч правок до «антиколомойського» закону не виключатимуть з фракції.

Про це сказав голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, передає кореспондент #Букв.

“Щодо виключення з фракції – це питання дискусійне. Ми не будемо цього робити тому, що не хочемо давати їм козирі”, – сказав Арахамія.

Глава фракції додав, що нардепи, які подали 16 тисяч правок до законопроекту про банки, що, фактично, заблокувало його розгляд, провокують виключення з фракції, щоб розвалити монобільшість.

“Вони блокують (ініціативи – ред.), а ми розблоковуємо. Це нормальний процес, політична боротьба, як зовні, так і зсередини”, – сказав Арахамія.