Народному депутату від "Європейської Солідарності" Володимиру Ар'єву поліціянти винесли попередження через те, що він сигналив кортежу, який проїжджав повз.

Про це нардеп розповів на своїй сторінці в Facebook.

Нардеп розпочав трансляцію, коли до його авто вже підійшли поліціянти. На відео він пояснив, що це сталося після того, як він посигналив кортежу, що складався з 22 автівок.

За словами Ар’єва, у такий спосіб хотів висловити свій протест через те, що Зеленський, порушуючи свої обіцянки, продовжує користуватися кортежем.

Розповідь про це кивками головою підтверджував і поліціянт. Однак в середині розмови поліціянт заявив, що це кортеж не президента. Сказати, яку офіційну особу супроводжували два десятки авто, правоохоронець відмовився. #Букви дізнаються, чиїм міг бути зазначений кортеж.

Врешті-решт поліціянти виписали нардепу попередження за ст. 125 КУПАП “Інші порушення правил дорожнього руху”, позначивши, що сигналізуючи без потреби він порушив п. 9.5 ПДР.

Зауважимо, що офіційних візитів в Україну на вечір 15 березня анонсовано не було. Водночас візит на 16 березня анонсував очільник МЗС Словенії Анже Логар. Щоправда, в анонсі було чимало помилок в імені та прізвищі його українського колеги Дмитра Кулеби.

Зеленський та кортежі

Наприклад, номерні знаки прикриття, як виявили “Схеми” має і найближче оточення президента Зеленського та низка колишніх високопосадовців.

Під час другого туру президентських виборів Володимир Зеленський заявляв: “Щоб не було ніяких там кортежів. Я хочу позбавитись в цілому від кортежів”.

У липні 2019 він також опублікував пост у Facebook, в якому зазначав: “Останнім часом у соцмережах багато “зради” на тему того, що я обіцяв відмовитися від кортежів і не зробив цього. Повідомляю для всіх. Під час пересування президента дорогами України їде два автомобілі: президентський і автомобіль охорони. Іноді буває третій – із супроводжуючими особами, членами команди, охороною. Ці автомобілі зупиняються на всіх світлофорах, стоять у заторах, ніхто не вмикає “мигалок” тощо. Мабуть, тому фейсбук-спільноті так важко вивчити питання. Президент – такий самий учасник руху, як і всі”.

11 червня представники ЗМІ зняли на відео довгий кортеж президента України Володимира Зеленського, який супроводжував його під час поїздки на Чернігівщину.

У серпні минулого року користувачів соцмереж обурив великий кортеж президента Володимира Зеленського і прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху. На опублікованому відео можна побачити повністю перекритий один напрямок дороги по вул. Олени Теліги в Києві, за яким їде велика кількість спецавтомобілів поліції та Управління держохорони. Одні користувачі нарахували 23 автомобілі, а хтось і 26 авто.

Пізніше Зеленський заявив, що “кортежу не буде”, а також нагадав, що обіцяв не перекривати дороги.