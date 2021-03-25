Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату за ухилення від сплати податків на понад 97 мільйонів гривень.

Про це вона повідомила на своїй Facebook-сторінці.

“За моїм дорученням прокурори повідомили про підозру народному депутатові України в умисному ухиленні від сплати податків, вчиненому особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України)”, – йдеться в повідомленні.

Слідством встановлено, що підозрюваний розпочав у 2012 році господарську діяльність щодо будівництва у селищі Петропавлівська Борщагівка та селищі Софіївська Борщагівка на Київщині багатоквартирних житлових будинків задля отримання прибутку від подальшого продажу квартир та нежитлових приміщень в них. При цьому реєстрації в якості суб’єкта господарської діяльності у формі фізичної особи-підприємця чи юридичної особи не здійснив.

Після завершення зведення будинків, він зареєстрував на себе право власності на 1221 об’єкт нерухомого майна в них. Протягом 2015-2020 років уповноважена ним через довіреність особа продавала нерухомість та передала йому понад 360 млн грн доходу від цих операцій.

Доходи від реалізації квартир та нежитлових приміщень підозрюваний декларував, як доходи фізичної особи від продажу власного майна, а не від підприємницької діяльності, із застосуванням ставки податку в розмірі 5 % замість 18 %.

Попередньо, за даними експертизи, таким чином народний депутат ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб та податку на додану вартість на загальну суму понад 97 млн грн.

Генпрокурорка не називає ім’я підозрюваного нардепа, проте як повідомили інформагентству “Інтерфакс-Україна” джерела в правоохоронних органах, мова йде про нардепа групи “За майбутнє” Віктора М’ялика.