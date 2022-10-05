Генеральна прокуратура за матеріалами Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомила про підозру у державній зраді Ренату Кузьміну, народному депутату IX скликання від забороненої в Україні проросійської політичної партії "Опозиційна платформа — за життя".

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

У межах досудового розслідування слідчі встановили, що нардеп напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали, що завдавали шкоди Україні.

Зокрема, Ренат Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер. Їх метою було формування у суспільстві антиукраїнських настроів та інформаційного впливу.

Підозрюваного звинувачують у державній зраді. Наразі йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.

У ДБР встановлюють місцеперебування Рената Кузьміна. Також проведено понад 10 одночасних обшуків за місцями його можливого перебування. Триває досудове розслідування.