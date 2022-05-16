16 травня голова Чернівецької ОВА Сергій Осадчук заявив, що народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич виїхав за межі України. 4 березня депутата затримали під час його спроби сфотографувати військовий батальйон.

Про це він повідомив під час пресконференції.

Осадчук зауважив, що Шуфрич виїхав з України через КПП “Порубне”.

Водночас у виданні “Бабель”, посилаючись на власні джерела в ОПЗЖ, зазначили, що нардеп виїхав до Угорщини до трьох малолітніх дітей, що дозволено законом. В ОПЗЖ підтвердили, що Шуфрич перебуватиме за кордоном тиждень та повернеться на наступне пленарне засідання Верховної Ради.

4 квітня територіальна оборона міста Києва затримала Нестора Шуфрича за спробу сфотографувати один із блокпостів 206 батальйону тероборони.

Тоді ж Секретар РНБО Олексій Данілов пригрозив депутатам від ОПЗЖ ліквідацією в разі, якщо вони бодай наблизяться до блокпоста.