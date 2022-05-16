Про це він повідомив під час пресконференції.
Осадчук зауважив, що Шуфрич виїхав з України через КПП “Порубне”.
Водночас у виданні “Бабель”, посилаючись на власні джерела в ОПЗЖ, зазначили, що нардеп виїхав до Угорщини до трьох малолітніх дітей, що дозволено законом. В ОПЗЖ підтвердили, що Шуфрич перебуватиме за кордоном тиждень та повернеться на наступне пленарне засідання Верховної Ради.
4 квітня територіальна оборона міста Києва затримала Нестора Шуфрича за спробу сфотографувати один із блокпостів 206 батальйону тероборони.
Тоді ж Секретар РНБО Олексій Данілов пригрозив депутатам від ОПЗЖ ліквідацією в разі, якщо вони бодай наблизяться до блокпоста.
- Нагадаємо, 14 травня президент України Володимир Зеленський підписав Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони політичних партій”. Він набуде чинності наступного дня після його опублікування.
- Раніше у Верховній Раді України створили депутатську групу “Платформа за життя та мир” на чолі з Юрієм Бойком. До групи увійшли народні депутати від партії ОПЗЖ “Опозиційна платформа — За життя”, яка тимчасово зупинила свою діяльність.
- 12 квітня стало відомо про затримання українського нардепа від партії “Опозиційна платформа – За життя” Віктора Медведчука. Нардепу, перебуваючи під домашнім арештом за підозрою у держзраді, вдалось втекти після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Півтора місяця Медведчук переховувався, поки його не затримали співробітники СБУ.
- Колишній президент Росії Дмитро Медведєв доволі емоційно зреагував на затримання одного із лідерів “ОПЗЖ”, підозрюваного у держзраді, Віктора Медведчука. Медведєв порадив українській владі “бути обережними та міцно зачиняти двері на ніч”.
- Дмитро Пєсков, речник президента РФ Володимира Путіна, заявив, що Росія не вбачає можливості обміну арештованого нардепа “ОПЗЖ” Віктора Медведчука на полонених українських військовослужбовців.