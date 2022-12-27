Про це повідомляє пресслужба САП та НАБУ.
Установлено, що в декларації за 2020 рік нардеп не вказав квартиру на столичному Печерську вартістю понад 3,6 млн грн, яка перебувала у нього в оренді з жовтня 2019 по жовтень 2021 років для проживання у Києві.
Крім того, нардеп не вказав непогашене кредитне зобов’язання перед банківською установою на суму понад 48,8 тисячі доларів.
Ці відомості підлягали обов’язковому декларуванню, адже кредитна заборгованість перевищувала 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
За даними “Інтерфакс-Україна” та журналіста Олега Новікова у своєму Telegram-каналі NABU Daily йдеться про народного депутата від “Слуги народу” Юрія Камельчука.
- Обвинувальний акт щодо народного депутата України Олександра Трухіна за спробу підкупу патрульних поліції на Бориспільській трасі поблизу Києва Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до суду.
- Глава партії “Слуга народу” Олена Шуляк написала допис, у четвертому абзаці якого переконувала, що не хотіла образити військового (не уточнивши конкретно про кого йдеться) та перепросила, якщо її дії були неправильно зрозумілі. Мова про випадок, коли вона без попередження прийшла до важкопораненого військового Олега Симороза, аби розібратися щодо його допису у Facebook. Військовий не прийняв цих вибачень, назвавши їх фарсом і знущанням.