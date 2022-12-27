САП та НАБУ повідомили про підозру народному депутату у внесенні неправдивих даних до е-декларації за 2020 рік. За даними ЗМІ йдеться про посадовця від "Слуги народу".

Про це повідомляє пресслужба САП та НАБУ.

Установлено, що в декларації за 2020 рік нардеп не вказав квартиру на столичному Печерську вартістю понад 3,6 млн грн, яка перебувала у нього в оренді з жовтня 2019 по жовтень 2021 років для проживання у Києві.

Крім того, нардеп не вказав непогашене кредитне зобов’язання перед банківською установою на суму понад 48,8 тисячі доларів.

Ці відомості підлягали обов’язковому декларуванню, адже кредитна заборгованість перевищувала 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

За даними “Інтерфакс-Україна” та журналіста Олега Новікова у своєму Telegram-каналі NABU Daily йдеться про народного депутата від “Слуги народу” Юрія Камельчука.