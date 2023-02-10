На основі доказів, які зібрала контррозвідка СБУ, підозру у державній зраді оголошено народному депутату України від партії "Опозиційна платформа — За життя" Олегу Волошину.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За матеріалами слідства, протягом 2020-2021 років цей парламентар сприяв військово-політичному керівництву РФ у підривній діяльності проти України.

Серед іншого, Волошин цілеспрямовано маніпулював суспільною думкою українців в інтересах країни-агресорки. Зокрема, подавав викривлену інформацію про військово-політичну та соціальну сферу України у своїх публічних виступах та інтерв’ю.

У СБУ зазначили, що ця та інша діяльність Волошина доводить, що він свідомо діяв на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

Зараз Генеральний прокурор склав повідомлення про підозру народному депутату України за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

У межах відкритого кримінального провадження співробітники СБУ спільно з ДБР під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора проводять слідчі дії за адресами реєстрації фігуранта та його родичів і зв’язків.

Відтак проводиться комплекс заходів щодо притягнення Волошина, який зараз переховується від правосуддя за кордоном, до справедливої відповідальності.