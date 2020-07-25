Народні депутати Олександр Дубінський і Антон Яценко часто перевищують швидкість на дорогах, і не платять після цього штрафи.

Про це заявили журналісти BIHUS info.

Журналісти відстежили, скільки штрафів за порушення швидкісного режиму є у народних обранців, а також – скільки з них ті вже оплатили. Дані були взяті з реєстру порушень на сайті МВС.

Як правило, “слуга народу” Дубінський користується двома автомобілями: Mercedes-Benz G 55 і Toyota Land Cruiser 200. Журналісти знайшли два штрафи, які Дубінський повинен був заплатити за перевищення швидкості, будучи за кермом Mercedes: на початку червня і на початку липня.

На Land Cruiser у Дубінського дев’ять штрафів.

У розслідуванні сказано, що в конкретних випадках за кермом був не водій нардепа, який міг порушити швидкість, а сам Дубінський. Про це свідчать фото і відео з камер. Наприклад, на дорозі, де дозволена швидкість 50 км/год, нардеп їхав 114 км/год.

Відповідно до реєстру, на сайті МВС, Дубінський оплатив тільки один штраф.

Другим героєм програми був нардеп Антон Яценко, представник депутатської групи “За майбутнє”.

Журналісти знайшли інформацію про те, що в 2012 році Яценко міг бути причетний до смертельного ДТП, але сам політик це спростовує.

Журналісти встановили, що з 1 червня, як тільки було введено фотофіксацію порушень ПДР, Яценко дозволяв собі їздити зі швидкістю 165 км/год при дозволених, наприклад, 60 км/год.

Було зафіксовано 60 таких порушень, при тому, що фіксація працює тільки 50 днів. Як правило, нардеп перевищував дозволену швидкість в три рази.

З 60 виписаних штрафів Яценко не сплатив жодного.

Раніше видання “ЗеБабель” повідомило, що Дубінський знімав проморолик для своєї передвиборчої кампанії на столичному Південному мосту, чим спровокував затор. Посередині проїжджої частини зі знімальною командою став його зелений позашляховик Mercedes-Benz G Class, а сам Дубінський пересів на велосипед. Після цієї публікації Дубінський пригрозив головному редактору інтернет-видання “ЗеБабель” Катерині Коберник “надавати ляпасів трусами”.