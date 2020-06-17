Народні депутати написали звернення до директора компанії "ДТЕК Енерго" Дмитра Сахарука з вимогою надати звіт фінансового результату госпдіяльності підприємства.

Про це розповідають #Букви.

У зверненні наголошується, що “фінансовий результат енергетичної компанії “ДТЕК Енерго” в першому кварталі 2020 року склав 7,5 мільярдів чистого збитку.

“При цьому останнім часом прибуток “ДТЕК Енерго” активно ріс завдяки використанню схеми “Роттердам +”, більшої різниці між собівартістю кВт/год і встановленими тарифами для населення, запровадженню “зеленого тарифу” і монопольного становища в окремих регіонах України”, – йдеться у зверненні.