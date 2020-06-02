Верховна Рада ухвалила сьогодні в першому читанні законопроєкт, який передбачає відтермінування протипожежних перевірок для застрахованого бізнесу (на термін дії договору страхування).

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3361 проголосували 264 нардепа.

Згідно з пояснювальною запискою, за останні 10 років в Україні зареєстровано понад 730 тис. пожеж (в середньому понад 73 тис. випадків на рік).

Збитки від таких катастроф і аварій вимагають компенсації у вигляді виплат постраждалим, виділення коштів для ліквідації наслідків, відшкодування шкоди.

“У кожному разі основний тягар лягає на органи влади, і, відповідно, на бюджет… Стягнути збитки з безпосередніх винуватців часто стає неможливим через відсутність коштів, судові розгляди і навіть штучне банкрутство”, – йдеться в записці.

Відзначається, що в європейських країнах практикується страхування відповідальності бізнесу, який експлуатує об’єкти, де потенційно може виникнути аварійна ситуація (в тому числі пожежі). Страхування є гарантією того, що постраждалим буде відшкодовано збитки.

В Україні ж запобігання аварійним ситуаціям базується на проведенні перевірок, що “негативно позначається на веденні бізнесу, створює підґрунтя для корупційних дій”, а також не дає гарантій отримання постраждалими компенсацій.

Нардепи пропонують:

• запровадити умову, що якщо суб’єкти господарювання із середнім і/або незначним ступенем ризику укладуть договір страхування своєї відповідальності перед третіми особами (які можуть постраждати від їхньої діяльності), проведення планових перевірок відкладається на строк до 6 – 10 років (на термін дії договору страхування відповідальності);

• для суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику відсутність планових перевірок має не перевищувати 6 років поспіль, а для суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику – не більше 10 років;

• в разі настання аварії або пожежі, страховик має виплатити компенсацію постраждалим;

• договір страхування відповідальності укладається згідно із заявою суб’єкта господарювання, на підставі акту оцінки території і/або об’єкта нерухомості на відповідність вимогам техногенної та пожежної безпеки.

Вказані правила не діятимуть для підприємств, установ, організацій державної та комунальної форми власності, об’єктів підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру.