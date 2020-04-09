Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує прийняти за основу законопроєкт №3105 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення правових основ діяльності Національної гвардії України".

Відповідне рішення члени комітету ухвалили на засіданні, повідомляється на сайті ВР.

“Члени комітету розглянули проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правових основ діяльності Національної гвардії України №3105. Один з авторів законопроєкту народний депутат Максим Павлюк зазначив, що цим проєктом передбачається внесення змін до деяких законодавчих актів у частині посилення правоохоронних функцій Національної гвардії, а саме: щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення, надання права чинити особистий огляд, огляд речей тощо.”, – йдеться в повідомленні.

Під час обговорення народні депутати рекомендували прийняти законопроєкт за основу і пропонували зменшити термін підготовки до другого читання.