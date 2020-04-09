Відповідне рішення члени комітету ухвалили на засіданні, повідомляється на сайті ВР.
“Члени комітету розглянули проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правових основ діяльності Національної гвардії України №3105. Один з авторів законопроєкту народний депутат Максим Павлюк зазначив, що цим проєктом передбачається внесення змін до деяких законодавчих актів у частині посилення правоохоронних функцій Національної гвардії, а саме: щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення, надання права чинити особистий огляд, огляд речей тощо.”, – йдеться в повідомленні.
Під час обговорення народні депутати рекомендували прийняти законопроєкт за основу і пропонували зменшити термін підготовки до другого читання.
- Кабінет Міністрів України з 6 квітня посилив карантин у країні в зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19. #Букви пояснювали, що буде заборонено і дозволено українцям.
- У Кабінеті Міністрів “наполегливо рекомендували” перебувати на вулиці в масці, оскільки в будь-який момент можна “опинитися на території, що підпадає під визначення “громадське місце”.
- Влада Києва зобов’язала жителів столиці носити маски або респіратори на вулицях і прибудинкових територіях.
- Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про протидію коронавірусу. Документом вводиться адміністративна відповідальність за порушення правил щодо карантину: штраф для громадян від 17 тис. грн до 34 тис. грн; штраф для посадових осіб від 34 тис. грн до 170 тис. грн.