Хронологію заяв Арестовича зібрали #Букви.

14 січня його заява викликала хвилю обурення та критики.

“Народ, я просто втомився. 320 днів прямих вечірніх ефірів, крім решти роботи, постійне недосипання, постійне інформаційне навантаження, відрядження. Мільйони контактів на день і все з … “надстроковою та надважливою” інформацією”, — написав він.

За його словами, він отримав інформацію від товариша, який раніше служив у лавах ППО. Радник Банкової додав, що не має співробітників для аналізування інформації, яку отримує, але взяв на себе купу “інформаційних та практичних” процесів.

“Мій товариш, колишній ППОшник, ішов вулицею в момент влучання. Він мені сказав, що на 100% чув два вибухи і впізнав перший як роботу ППО. Досі він не помилявся. І був упевнений, що ракету збили”, – написав Арестович.