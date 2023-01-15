Хронологію заяв Арестовича зібрали #Букви. 

14 січня його заява викликала хвилю обурення та критики.

“Народ, я просто втомився. 320 днів прямих вечірніх ефірів, крім решти роботи, постійне недосипання, постійне інформаційне навантаження, відрядження. Мільйони контактів на день і все з … “надстроковою та надважливою” інформацією”, — написав він.

Скриншот: Олексій Арестович

За його словами, він отримав інформацію від товариша, який раніше служив у лавах ППО. Радник Банкової додав, що не має співробітників для аналізування інформації, яку отримує, але взяв на себе купу “інформаційних та практичних” процесів.

“Мій товариш, колишній ППОшник, ішов вулицею в момент влучання. Він мені сказав, що на 100% чув два вибухи і впізнав перший як роботу ППО. Досі він не помилявся. І був упевнений, що ракету збили”, – написав Арестович.

Він зазначив, що в етері планували обговорити дві версії: щодо збиття ракети силами ППО та про пряме потрапляння російської ракети в будинок, але він був не “у формі”,тому етер пішов не за планом. Також він вважає, що не повинен “тремтіти” за свої слова.

Скриншот: Олексій Арестович

Варто зазначити, що пізніше Олексій Арестович видалив пост, де пояснив свою заяву й опублікував інший зі словами, що “відкликав вибачення”.

“Я чітко говорю двічі: “судячи з усього” і “ще розбиратися і розбиратися”.Тобто, будучи навіть радикально втомленим, застереження – що моє припущення про ракету ППО, лише – версія, яку ще потрібно перевіряти, я у висловлювання вставив, рефлекси не проп’єш”, — написав він.

Він заявив, що ті хто розповсюдив його заяву “змусили виправдовуватись Командування Повітряних Сил”. На його думку, гірше, коли ціле “армійське Командування змушене виправдовуватися і визнавати помилки”, ніж “один радник поза штатом зі своїми застереженнями”.

Скриншот: Олексій Арестович

Зазначимо, що командування Повітряних сил ЗСУ заперечило інформацію, що українські військові мають засоби, здатні збивати ракети Х-22. Водночас озвучені Арестовичем дані поширили російські пропагандисти.

Звернення в СБУ

Нардепка від “Голосу” Соломія Бобровська заявила, що готує колективне звернення від народних депутатів до СБУ через заяву радника Офісу Президента.

“Емоцій через край, всі навіть людські межі перейдено. Аферист і агентура чистої води”, — написала вона.

Скриншот: Соломія Бобровська

До звернення долучилася народна депутатка від “Європейської Солідарності” Ірина Геращенко.

Скриншот: Соломія Бобровська