Народні депутати України партії "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко та Марина Іонова подали заяву до Служби безпеки України з вимогою розслідувати злочини президента України Володимира Зеленсього та його команди. Документ підписали й інші партійці "ЄС".

Про це повідомила Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

В заяві зафіксовані факти співпраці з країною агресором, закупівлі командою Зеленського електроенергії і вугілля в РФ.

“Фактично, це вугілля з вкрадених окупаційною владою шахт і фінансування Путіна з українського бюджету”, – йдеться у повідомленні.

Згодом, після реєстрації документа, нардепам повідомили телефоном, що один із заступників керівника СБУ готовий зустрітися із заявниками.

Також Ірина Геращенко заявила про переслідування себе та інших нардепів від “Європейської Солідарності” під час реєстрації заяви в СБУ.

“Якийсь молодик фіксував наше пересування і спілкування з журналістами. Прийшлося підійти до нього і зафільмувати. Молодик заявив, що не давав згоди його документувати:) ( які милі слова для випадкового перехожого, чи не так?)”, – написала Ірина Геращенко.

Днями такі ж заяви були зареєстровані командою “Європейської Солідарності” в ДБР і ГПУ. Народні депутати з партії “Європейська Солідарність” надіслали заяву до Офісу головного прокурора України, Державного бюро розслідувань і Служби безпеки України про державну зраду та фінансування тероризму президентом України Володимиром Зеленським і його оточенням.