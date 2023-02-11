Співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко повідомила, що в бюджеті є кошти для повернення грошових доплат військовослужбовцям. Відповідні зміни до Держбюджету пропонуються у законопроєкті № 9006.

Про це повідомляє пресслужба “Євросолідарності”.

За словами нардепки, “ЄС” знайшла у бюджеті додаткові кошти, які можна спрямувати на виплати українським військовослужбовцям.

“Ніна Южаніна, Ростислав Павленко і наша команда провели ретельний аналіз видатків і побачили, що щонайменше 53,9 млрд грн, які можна перерозподілити на ЗСУ”, – наголосила Геращенко.

Вона додала, що вони вже зареєстрували законопроєкт № 9006 про внесення змін до Держбюджету-2023. Зміни передбачають спрямування 53,9 млрд грн на закупівлю снарядів, боєзапасів та безпілотників. Відтак зекономлені гроші з бюджету Міноборони можна використати для повернення скасованих грошових доплат військовим.

Також у “Євросолідарності” пропонують скоротити непріоритетні видатки бюджету серед яких:

51,1 млрд грн дорожнього фонду з будівництва доріг (75%);

1,7 млрд грн з єдиного телемарафону;

0,7 млрд грн з прокуратури (зокрема шляхом скорочення “підвищення кваліфікації”);

0,4 млрд грн з ДБР (зокрема шляхом скорочення власних поточних витрат).

“Це дозволить зберегти спрямування вже передбачених у Міністерстві оборони коштів на фінансування протягом всього 2023 року додаткових грошових виплат військовослужбовцям та забезпечити підвищення виплат військовослужбовцям у районах бойових дій”, – пояснила Геращенко.

Як відомо, з 1 лютого військовослужбовцям, які перебувають поза зоною бойових дій, не нараховують додаткове грошове забезпечення у розмірі 30 тисяч гривень. Водночас їм планують збільшити щомісячну заробітну плату.

У Міністерстві оборони зауважили, що анонсовані зміни торкнуться винятково військовослужбовців та співробітників системи МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковиків і курсантів ВВНЗ, офіцерів управлінь і штабів, а також деяких інших категорій.