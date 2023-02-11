Про це повідомляє пресслужба “Євросолідарності”.
За словами нардепки, “ЄС” знайшла у бюджеті додаткові кошти, які можна спрямувати на виплати українським військовослужбовцям.
“Ніна Южаніна, Ростислав Павленко і наша команда провели ретельний аналіз видатків і побачили, що щонайменше 53,9 млрд грн, які можна перерозподілити на ЗСУ”, – наголосила Геращенко.
Вона додала, що вони вже зареєстрували законопроєкт № 9006 про внесення змін до Держбюджету-2023. Зміни передбачають спрямування 53,9 млрд грн на закупівлю снарядів, боєзапасів та безпілотників. Відтак зекономлені гроші з бюджету Міноборони можна використати для повернення скасованих грошових доплат військовим.
Також у “Євросолідарності” пропонують скоротити непріоритетні видатки бюджету серед яких:
- 51,1 млрд грн дорожнього фонду з будівництва доріг (75%);
- 1,7 млрд грн з єдиного телемарафону;
- 0,7 млрд грн з прокуратури (зокрема шляхом скорочення “підвищення кваліфікації”);
- 0,4 млрд грн з ДБР (зокрема шляхом скорочення власних поточних витрат).
“Це дозволить зберегти спрямування вже передбачених у Міністерстві оборони коштів на фінансування протягом всього 2023 року додаткових грошових виплат військовослужбовцям та забезпечити підвищення виплат військовослужбовцям у районах бойових дій”, – пояснила Геращенко.
Як відомо, з 1 лютого військовослужбовцям, які перебувають поза зоною бойових дій, не нараховують додаткове грошове забезпечення у розмірі 30 тисяч гривень. Водночас їм планують збільшити щомісячну заробітну плату.
У Міністерстві оборони зауважили, що анонсовані зміни торкнуться винятково військовослужбовців та співробітників системи МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковиків і курсантів ВВНЗ, офіцерів управлінь і штабів, а також деяких інших категорій.
- Президента України Володимира Зеленського закликали повернути скасовані додаткові виплати, натомість урізати надбавки народним депутатам.
- Міністерство оборони України минулими днями отримало багато запитів пояснити зміни щодо порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям. Мовиться саме про нарахування додаткової грошової винагороди у 100 000 та 30 000 гривень.