Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт, який забороняє відкривати провадження про банкрутство юридичних осіб-боржників на період карантину, встановленого в зв'язку зі спалахом коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3322 проголосували 307 народних депутатів.

Документ на період дії карантину вводить механізм, який дозволить уберегти від банкрутства підприємства, що з об’єктивних причин не можуть виконувати свої зобов’язання перед кредиторами.

Зміни вносяться в Кодекс України про процедури банкрутства.

Відповідно до законопроєкту, на період дії карантину та протягом 90 днів з дня його скасування:

1. Не допускається відкриття проваджень у справах про банкрутство боржників – юридичних осіб за заявою кредиторів (за вимогами до боржника, що виникли з 12 березня 2020 року).

2. Продовжується термін подачі заяви про порушення провадження у справі про банкрутство, якщо боржник доведе, що не міг протягом місяця звернутися із заявою про відкриття справи через коронавірус або карантин.

3. Комітет кредиторів та забезпечений кредитор (щодо майна, яке є предметом забезпечення) можуть прийняти рішення про призупинення проведення аукціонів з продажу майна боржника. Витрати щодо збереження та утримання майна банкрута і всі ризики втрати майна або зменшення його вартості несуть кредитори, які прийняли таке рішення.

4. Зупиняється нарахування відсотків на зобов’язання боржника перед кредиторами. Йдеться про зобов’язання, які реструктиризовані планом санації чи реструктуризації боргів. Штрафні санкції за невиконання боржником таких зобов’язань не нараховуються. Прострочені зобов’язання, передбачені планом санації або реструктуризації боргів, підлягають розстрочці на термін виконання такого плану.

Також передбачено, що комітет кредиторів зможе проводити збори в режимі онлайн або шляхом опитування. Арбітражних керуючих звільнять від відповідальності, якщо вони не могли виконувати свої обов’язки через карантин.