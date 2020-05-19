Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Відповідну пропозицію, озвучену спікером ВР Дмитром Разумковим, підтримали 324 нардепа.
Так, у вівторок і четвер нардепи працюватимуть з 10:00 ранку до 12:00 дня. Після цього буде півгодини перерви, а далі робота продовжиться з 12:30 до 15:00.
При цьому в середу і п’ятницю депутати працюватимуть як зазвичай – з 10:00 до 14:00.
“Було озвучено пропозицію голів декількох депутатських фракцій і груп щодо зміни режиму роботи Верховної Ради України. Це скорочує режим роботи в загальному на три години, а фактично зменшує час нашої роботи на годину”, – зазначив Разумков.
“Був запропонований наступний графік роботи: починаємо засідання о 10:00 – до 12:00. Після цього з 12:00 до 12:30 – перерва. І з 12:30 до 15:00 ми продовжуємо нашу роботу. У вівторок і четвер”, – додав він.
Цю пропозицію підтримали народні обранці.
Як пояснив голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія, зміна графіка викликана необхідністю дезінфекції приміщень.
Раніше у вівторок і четвер Верховна Рада працювала за наступним графіком: з 10:00 до 12:00, півгодини перерви. Надалі засідання продовжувалося з 12:30 до 14:00. Також проводились вечірні засідання з 16:00 до 18:00.
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