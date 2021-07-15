Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт щодо збільшення видатків на закупівлю та встановлення кисневих станцій у медичних закладах.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За документ № 5460 проголосували 347 народних депутатів.

Метою законопроєкту є “покриття критичної потреби опорних закладів у незалежних джерелах кисню, а саме – кисневих станціях” в умовах епідемії коронавірусу COVID-19.

“Перший рік боротьби з пандемією COVID-19 виявив системну проблему, яка стосується стаціонарного лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19, а саме – кисневе забезпечення відповідних закладів охорони здоров’я. З кожним наступним загостренням пандемії ми спостерігаємо, що ця головна проблема залишається невирішеною, а пошук та збільшення кількості ліжкомісць не обов’язково означає їх забезпечення киснем, що призводить до критичної перевантаженості лікарень, через це – неможливості госпіталізації пацієнтів системою екстреною медичної допомоги, що призводить до людських втрат”, – зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту.

У ній також сказано, що кожен заклад охорони здоров’я, який надає стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID-19, має чотири способи забезпечення подачі кисню: кисневі балони; портативні кисневі концентратори; кисневі резервуари для рідкого кисню; кисневі станції.

В записці уточнено, що киснева станція – “власна система генерації лікарнею кисню з навколишнього повітря, яка подає кисень під високим тиском по усій лікарні через централізовану систему трубопроводів від єдиного генератора” та “забезпечує повну кисневу незалежність лікарні”.

“Таким чином, з огляду на стан електромереж закладів охорони здоров’я, – встановлення кисневих станцій є єдиним способом забезпечення кисневої незалежності лікарень”, – наголошується в записці.

Законопроєктом пропонується внести зміни до закону “Про державний бюджет України на 2021 рік”.

Планується збільшити на 800 млн гривень обсяг бюджетних призначень Міністерства охорони здоров’я України за загальним фондом державного бюджету.

Ці кошти будуть спрямовані на дві нові бюджетні програми:

• “Централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров’я” в обсязі 650 млн гривень;

• “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами здоров’я послуг щодо проєктування та встановлення кисневих станцій” в обсязі 150 млн гривень.

Фінансування нових бюджетних програм здійснюватиметься за рахунок додаткових надходжень від ПДВ з ввезених товарів.