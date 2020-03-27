Про це повідомило #Буквам джерело в керівництві ВР.

“Так, цей варіант розглядається. І, швидше за все, він буде найбільш прийнятним”, – відзначило джерело.

Раніше народний депутат від “Європейської Солідарності” Яна Зінкевич виклала фото підготовки засідання у дворі.

Ще один альтернативний варіант для проведення засідання – стадіон.

Юрист, колишній член Центральної виборчої комісії України Андрій Магера в коментарі #Буквам повідомив, що не бачить нічого незаконного в такій формі зібрання.

“Якщо аналізувати Конституцію і рішення Конституційного суду, то треба звернути увагу на положення статей 84, 91 Конституції, де говориться про те, що Верховна Рада працює сесійно, народні депутати голосують особисто, рішення приймаються більшістю від конституційного складу, і на статтю 82, де говориться про повноважність ВР. Є чимало рішень КС, які вказують на те, що засідання Верховної Ради – це зібрання депутатів”, – пояснив Магера.

“Тому будь-які спроби проводити засідання методами відеозв’язку чи конференцзв’язку – це точно не узгоджується з Конституцією”, – наголосив юрист.

Водночас він зауважив, що не поділяє точку зору, що Верховна Рада – це будівля.

“Це орган влади, абстрактна річ, а не будівля. За звичаєм засідання проводять в будинку за адресою Грушевського, 5, але ми знаємо, що двічі засідання проводились поза його межами – раз в Українському домі, коли звільняли Ткаченка з посади спікера, і урочисте зібрання з нагоди інаугурації Кучми в палаці “Україна”, – нагадав Магера.

“Чи може Парламент проводити засідання у дворі Верховної Ради? Я не бачу для цього проблем. Так само як і для того, щоб вони могли це зробити на стадіоні, в театрі чи цирку – це виключно позиція самих депутатів. Головне, щоб їхні рішення були верифіковані”, – підсумував юрист.