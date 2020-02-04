Верховна Рада України направила на доопрацювання до повторного другого читання законопроєкт про кримінальну відповідальність для "злодіїв у законі". Документ був ініційований президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Рішення про направлення на доопрацювання проєкту закону № 2513 підтримали 268 народних обранців.

“Всього було внесено 96 поправок і пропозицій, 43 з них враховані. Комітет рекомендував прийняти законопроєкт № 2513 у другому читанні і в цілому. Але напередодні голосування було обговорення між фракціями, і пролунала пропозиція відправити на повторне друге читання”, – повідомив перед голосуванням голова комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

Варто відзначити, що направлення законопроєкту на повторне друге читання раніше узгоджувалося в онлайн-чаті “Слуги народу”. Відповідне листування вдалося сфотографувати кореспонденту #Букв.

Відповідно до законопроєкту, в Кримінальному кодексі планується передбачити визначення поняття “злодій у законі”.

Пропонується внести окрему статтю до Кримінального кодексу “Створення злочинної спільноти й перебування особи в статусі “злодій у законі”. За такі порушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.

Звільняється від такої відповідальності учасник злочиннох спільноти, який повідомить правоохоронцям про її існування і про “злодія в законі”, а також сприятиме слідству.

У законопроєкті виписано відповідальність і для замовників злочинів. Так, звернення до “злодія в законі” може спричинити позбавлення волі на 3-5 років із можливою конфіскацією майна. Якщо таке звернення спровокувало тяжкі наслідки – то до позбавлення волі на 5-10 років із конфіскацією майна або без.

Організація “сходки” представників злочинних організацій або спільнот буде каратися позбавленням волі на строк від 3 до 6 років. Якщо ж учасник такого заходу завчасно “здав” спільників, його звільнять від відповідальності.

За сприяння учасникам злочинної спільноти з боку посадової особи передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на 5-7 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.