Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Рішення про направлення на доопрацювання проєкту закону № 2513 підтримали 268 народних обранців.
“Всього було внесено 96 поправок і пропозицій, 43 з них враховані. Комітет рекомендував прийняти законопроєкт № 2513 у другому читанні і в цілому. Але напередодні голосування було обговорення між фракціями, і пролунала пропозиція відправити на повторне друге читання”, – повідомив перед голосуванням голова комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.
Варто відзначити, що направлення законопроєкту на повторне друге читання раніше узгоджувалося в онлайн-чаті “Слуги народу”. Відповідне листування вдалося сфотографувати кореспонденту #Букв.
Відповідно до законопроєкту, в Кримінальному кодексі планується передбачити визначення поняття “злодій у законі”.
Пропонується внести окрему статтю до Кримінального кодексу “Створення злочинної спільноти й перебування особи в статусі “злодій у законі”. За такі порушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.
Звільняється від такої відповідальності учасник злочиннох спільноти, який повідомить правоохоронцям про її існування і про “злодія в законі”, а також сприятиме слідству.
У законопроєкті виписано відповідальність і для замовників злочинів. Так, звернення до “злодія в законі” може спричинити позбавлення волі на 3-5 років із можливою конфіскацією майна. Якщо таке звернення спровокувало тяжкі наслідки – то до позбавлення волі на 5-10 років із конфіскацією майна або без.
Організація “сходки” представників злочинних організацій або спільнот буде каратися позбавленням волі на строк від 3 до 6 років. Якщо ж учасник такого заходу завчасно “здав” спільників, його звільнять від відповідальності.
За сприяння учасникам злочинної спільноти з боку посадової особи передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на 5-7 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
- Раніше президент Володимир Зеленський вніс до Парламенту проєкт закону “Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою”, що передбачає кримінальну відповідальність для осіб у статусі “злодія в законі”.