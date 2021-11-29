Народні депутати не зможуть поставити питання Президенту України Володимиру Зеленського після його щорічного послання щодо положення зовнішньої та внутрішньої політики.

Про це повідомив перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко під час погоджувальної ради.

1 грудня Президент Зеленський зробить щорічне послання до Верховної Ради.

Але народні обранці не зможуть поставити йому запитання через уникнення повторення ситуації з демонстрацією середнього пальця від депутата Гео Лероса.

“Нам про це одразу сказали, жодних питань президенту в парламенті не буде, щоб уникнути повторення ситуації з Леросом”, – повідомив Корнієнко.

Справа щодо жесту в бік Зеленського та Єрмака

Нагадаємо, 4 листопада Лерос під час виступу у сесійній залі Парламенту назвав Зеленського зрадником.

“Ви – головний зрадник у країні! Ви зрадник!” – викрикнув він, показуючи пальцем на президента.

А після того, як нардепові вимкнули мікрофон, він показав середній палець у бік Зеленського та голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Нардеп Гео Лерос назвав @ZelenskyyUa «головним зрадником України». Реакція спікера Стефанчука була блискавичною — Леросу вимкнули мікрофон. І так, відео дивитись до кінця 😉 pic.twitter.com/RGk2XHKnR1 — Букви (@Bykvu) November 4, 2021

11 листопада ДБР за дорученням виконувача обов’язків Генерального прокурора вручило Леросу письмове повідомлення про підозру за грубе порушення громадського порядку у сесійній залі Верховної Ради України.

“Слідчі ДБР у межах розслідування кримінального провадження встановили, що 4 листопада 2021 року народний обранець виступаючи з парламентської трибуни образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави. При цьому він не реагував на зауваження головуючого на засіданні, продовжував такі дії навіть після вимкнення мікрофону за рішенням головуючого”, – пояснили в ДБР. “Усвідомлюючи, що промова не буде фіксуватися засобами масової інформації, показав непристойний жест, демонструючи зневагу до загальноприйнятих норм моралі й соціального оточення. У цих діях депутата чітко простежується мета обранця – створити власний медійний та політичний образ, підвищити власну медійну впізнаваність, привернути увагу засобів масової інформації, суспільства та інших політиків до своєї особи”, – зазначили у відомстві.

Там також додали, що парламентарій при цьому зловживав своїми повноваженнями народного депутата України на виступ під час обговорення кандидатури члена Уряду.

Відтак Лерос підозрюється у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства (ч. 1 ст. 296 КК України).

18 листопада Печерський суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання на два місяці.

Також Гео Леросу вручили ще одне повідомлення про підозру. Цього разу — через невиконання рішення суду щодо спростування інформації про брата очільника Офісу президента Дениса Єрмака.