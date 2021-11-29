Про це повідомив перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко під час погоджувальної ради.

1 грудня Президент Зеленський зробить щорічне послання до Верховної Ради.

Але народні обранці не зможуть поставити йому запитання через уникнення повторення ситуації з демонстрацією середнього пальця від депутата Гео Лероса.

Нам про це одразу сказали, жодних питань президенту в парламенті не буде, щоб уникнути повторення ситуації з Леросом”, – повідомив Корнієнко.

Справа щодо жесту в бік Зеленського та Єрмака

Нагадаємо, 4 листопада Лерос під час виступу у сесійній залі Парламенту назвав Зеленського зрадником.

“Ви – головний зрадник у країні! Ви зрадник!” – викрикнув він, показуючи пальцем на президента.

А після того, як нардепові вимкнули мікрофон, він показав середній палець у бік Зеленського та голови Офісу президента Андрія Єрмака.

11 листопада ДБР за дорученням виконувача обов’язків Генерального прокурора вручило Леросу письмове повідомлення про підозру за грубе порушення громадського порядку у сесійній залі Верховної Ради України.

“Слідчі ДБР у межах розслідування кримінального провадження встановили, що 4 листопада 2021 року народний обранець виступаючи з парламентської трибуни образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави. При цьому він не реагував на зауваження головуючого на засіданні, продовжував такі дії навіть після вимкнення мікрофону за рішенням головуючого”, – пояснили в ДБР.

“Усвідомлюючи, що промова не буде фіксуватися засобами масової інформації, показав непристойний жест, демонструючи зневагу до загальноприйнятих норм моралі й соціального оточення. У цих діях депутата чітко простежується мета обранця – створити власний медійний та політичний образ, підвищити власну медійну впізнаваність, привернути увагу засобів масової інформації, суспільства та інших політиків до своєї особи”, – зазначили у відомстві.

Там також додали, що парламентарій при цьому зловживав своїми повноваженнями народного депутата України на виступ під час обговорення кандидатури члена Уряду.

Відтак Лерос підозрюється у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства (ч. 1 ст. 296 КК України).

18 листопада Печерський суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання на два місяці.

Також Гео Леросу вручили ще одне повідомлення про підозру. Цього разу — через невиконання рішення суду щодо спростування інформації про брата очільника Офісу президента Дениса Єрмака.