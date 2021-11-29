Про це повідомив перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко під час погоджувальної ради.
1 грудня Президент Зеленський зробить щорічне послання до Верховної Ради.
Але народні обранці не зможуть поставити йому запитання через уникнення повторення ситуації з демонстрацією середнього пальця від депутата Гео Лероса.
“Нам про це одразу сказали, жодних питань президенту в парламенті не буде, щоб уникнути повторення ситуації з Леросом”, – повідомив Корнієнко.
Справа щодо жесту в бік Зеленського та Єрмака
Нагадаємо, 4 листопада Лерос під час виступу у сесійній залі Парламенту назвав Зеленського зрадником.
“Ви – головний зрадник у країні! Ви зрадник!” – викрикнув він, показуючи пальцем на президента.
А після того, як нардепові вимкнули мікрофон, він показав середній палець у бік Зеленського та голови Офісу президента Андрія Єрмака.
Нардеп Гео Лерос назвав @ZelenskyyUa «головним зрадником України».
Реакція спікера Стефанчука була блискавичною — Леросу вимкнули мікрофон.
І так, відео дивитись до кінця 😉 pic.twitter.com/RGk2XHKnR1
— Букви (@Bykvu) November 4, 2021
11 листопада ДБР за дорученням виконувача обов’язків Генерального прокурора вручило Леросу письмове повідомлення про підозру за грубе порушення громадського порядку у сесійній залі Верховної Ради України.
“Слідчі ДБР у межах розслідування кримінального провадження встановили, що 4 листопада 2021 року народний обранець виступаючи з парламентської трибуни образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави. При цьому він не реагував на зауваження головуючого на засіданні, продовжував такі дії навіть після вимкнення мікрофону за рішенням головуючого”, – пояснили в ДБР.
“Усвідомлюючи, що промова не буде фіксуватися засобами масової інформації, показав непристойний жест, демонструючи зневагу до загальноприйнятих норм моралі й соціального оточення. У цих діях депутата чітко простежується мета обранця – створити власний медійний та політичний образ, підвищити власну медійну впізнаваність, привернути увагу засобів масової інформації, суспільства та інших політиків до своєї особи”, – зазначили у відомстві.
Там також додали, що парламентарій при цьому зловживав своїми повноваженнями народного депутата України на виступ під час обговорення кандидатури члена Уряду.
Відтак Лерос підозрюється у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства (ч. 1 ст. 296 КК України).
18 листопада Печерський суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання на два місяці.
Також Гео Леросу вручили ще одне повідомлення про підозру. Цього разу — через невиконання рішення суду щодо спростування інформації про брата очільника Офісу президента Дениса Єрмака.
- 30 березня 2020 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження у зв’язку з можливими корупційними діями брата голови ОП.
- Тоді ж Державне бюро розслідувань у зв’язку з публікацією відео відкрило кримінальне провадження за 4 статтями проти Лероса. 3 квітня його викликали на допит.
- Більшість українців з тих, які знали про скандал із записами брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, вважали, що президент повинен або відправити його у відставку, або усунути на час розслідування. Цього не сталося.
- Андрій Єрмак просив генпрокурорку Ірину Венедіктову “об’єктивно та не затягуючи” розібратися в справі.
- Вже у квітні 2020 року кримінальне провадження щодо “плівок Єрмака” перекваліфікували на шахрайство, Денис Єрмак звідтоді вважається потерпілою стороною.
- В червні стало відомо, що Печерський суд Києві відмовив у позовних вимогах Дениса Єрмака, який просив визнати неправдивою та спростувати інформацію про те, що він нібито здійснює “торгівлю” посадами у держорганах за сприяння свого брата, впроваджує “свою програму” в силові відомства та “заробляє на державі.