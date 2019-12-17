Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, о 12:00 в засіданні було оголошено традиційну перерву, під час якої нардепи від “Батьківщини” на чолі з Юлією Тимошенко зайняли президію.

Біля президії і трибуни також знаходяться нардепи від “Опозиційної платформи – За життя”.

Перерва затягнулася, і коли близько 13:00 до зали засідань увійшли спікер ВР Дмитро Разумков і перший віце-спікер Руслан Стефанчук, вони не змогли пройти до своїх робочих місць.

Наразі відбувається дискусія між Разумковим і нардепами.

Як розповів в ефірі телеканалу “НАШ” депутат від “Батьківщини” Андрій Ніколаєнко, причина блокування – законопроєкт щодо ринку землі.

“Законопроєкт по землі ще не було розглянуто на комітеті. Сьогодні о 8:00 ранку було прийнято рішення все проводити в таємному режимі, без присутності представників (аграрних, – ред.) асоціацій, громадськості. Помічників депутатів не допустили. Ми вимагаємо, по- перше, щоб засідання комітету відбувалися прозоро, з доступом ЗМІ та всіх бажаючих. По-друге, зняти з розгляду на четвер законопроєкт по землі з розгляду”, – зазначив Ніколаєнко.