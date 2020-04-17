Про це повідомила нардеп від “ЄС” Ірина Геращенко, яку цитує прес-служба політсили.

“Житомирщина, Овруч. Вчора горіли ліси, пожежа перекинулася на деякі села. Людей з хат, які пожирає пожежа, евакуювали. Рятувальники працюють, викладаючись на повну, їм зараз дуже важко”, – зазначила Геращенко.

Вона уточнила, що до “Європейської Солідарності” звернулися мешканці кількох сіл із проханням про гуманітарну допомогу. У зв’язку з цим нардепи від “ЄС” поїхали в зону лиха. Вони повинні передати продуктові набори та засоби захисту.

“Не можемо і не маємо права залишати в біді тих, хто потребує допомоги”, – наголосила Геращенко.

Вона також подякувала пожежним, які 17 квітня відзначають День пожежної охорони.

Варто відзначити, що в Житомирській області в останні дні спалахнули десятки пожеж. У низці сіл вогонь знищив житлові будинки, залишивши людей без даху над головою.

Масштабні пожежі в Житомирській області

У Житомирській області масштабні пожежі: вогонь перекинувся на села.

Причина стандартна – займання сухої трави та сильний вітер.

Зупиніть планету, ми зійдемо.

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Опубліковано Букви Пʼятниця, 17 квітня 2020 р.

Причиною пожеж у ДСНС України називають займання сухостою і сильний вітер, який поширив вогонь.

  • З 17 квітня в Україні починають діяти норми закону про підвищення штрафів в 18 разів за спалювання сухостою та трави, а також забруднення повітря. За порушення українців можуть штрафувати на суми до 150 тисяч гривень.