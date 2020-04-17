Народні депутати від "Європейської Солідарності" доставлять допомогу жителям сіл на Житомирщині, які постраждали через масштабні пожежі, що знищили будинки та лісові масиви.

Про це повідомила нардеп від “ЄС” Ірина Геращенко, яку цитує прес-служба політсили.

“Житомирщина, Овруч. Вчора горіли ліси, пожежа перекинулася на деякі села. Людей з хат, які пожирає пожежа, евакуювали. Рятувальники працюють, викладаючись на повну, їм зараз дуже важко”, – зазначила Геращенко.

Вона уточнила, що до “Європейської Солідарності” звернулися мешканці кількох сіл із проханням про гуманітарну допомогу. У зв’язку з цим нардепи від “ЄС” поїхали в зону лиха. Вони повинні передати продуктові набори та засоби захисту.

“Не можемо і не маємо права залишати в біді тих, хто потребує допомоги”, – наголосила Геращенко.

Вона також подякувала пожежним, які 17 квітня відзначають День пожежної охорони.

Варто відзначити, що в Житомирській області в останні дні спалахнули десятки пожеж. У низці сіл вогонь знищив житлові будинки, залишивши людей без даху над головою.

Масштабні пожежі в Житомирській області У Житомирській області масштабні пожежі: вогонь перекинувся на села. Причина стандартна – займання сухої трави та сильний вітер. Зупиніть планету, ми зійдемо. https://bit.ly/2VAHJMx Опубліковано Букви Пʼятниця, 17 квітня 2020 р.

Причиною пожеж у ДСНС України називають займання сухостою і сильний вітер, який поширив вогонь.