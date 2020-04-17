Про це повідомила нардеп від “ЄС” Ірина Геращенко, яку цитує прес-служба політсили.
“Житомирщина, Овруч. Вчора горіли ліси, пожежа перекинулася на деякі села. Людей з хат, які пожирає пожежа, евакуювали. Рятувальники працюють, викладаючись на повну, їм зараз дуже важко”, – зазначила Геращенко.
Вона уточнила, що до “Європейської Солідарності” звернулися мешканці кількох сіл із проханням про гуманітарну допомогу. У зв’язку з цим нардепи від “ЄС” поїхали в зону лиха. Вони повинні передати продуктові набори та засоби захисту.
“Не можемо і не маємо права залишати в біді тих, хто потребує допомоги”, – наголосила Геращенко.
Вона також подякувала пожежним, які 17 квітня відзначають День пожежної охорони.
Варто відзначити, що в Житомирській області в останні дні спалахнули десятки пожеж. У низці сіл вогонь знищив житлові будинки, залишивши людей без даху над головою.
Масштабні пожежі в Житомирській області
У Житомирській області масштабні пожежі: вогонь перекинувся на села.
Причина стандартна – займання сухої трави та сильний вітер.
Зупиніть планету, ми зійдемо.
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Опубліковано Букви Пʼятниця, 17 квітня 2020 р.
Причиною пожеж у ДСНС України називають займання сухостою і сильний вітер, який поширив вогонь.
- З 17 квітня в Україні починають діяти норми закону про підвищення штрафів в 18 разів за спалювання сухостою та трави, а також забруднення повітря. За порушення українців можуть штрафувати на суми до 150 тисяч гривень.