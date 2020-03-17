Верховна Рада України внесла зміни до календарного плану проведення третьої сесії через спалах коронавірусу і введений карантин.

Відповідне рішення було ухвалено сьогодні на позачерговому засіданні ВР, повідомляє кореспондент #Букв.

Так, було прийнято постанову № 3218, що передбачає, що в період з 10:00 17 березня до 3 квітня 2020 року Верховна Рада працюватиме в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах), без пленарних засідань. Цей документ підтримали 358 депутатів.

Спікер ВР Дмитро Разумков може продовжити такий режим роботи в разі прийняття Кабінетом Міністрів рішення про продовження карантину в Україні.

Крім того, 359 нардепів підтримали постанову про внесення змін до календарного плану проведення третьої сесії ВР дев’ятого скликання (№ 3224).

Ним передбачено такі зміни: • тиждень з 16 по 20 березня (який мав бути пленарним): 17, 18, 19, 20 березня – робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах); • тиждень з 23 по 27 березня – робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах); • тиждень з 30 березня по 3 квітня (мав бути пленарним) – робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).

У зв’язку зі змінами нардепи перенесли на четверту сесію Верховної Ради дев’ятого скликання дати проведення наступних парламентських слухань:

• “Стратегія деокупації та реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя” (з 18 березня 2020 року);

• “Проблеми виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини” (з 25 березня 2020 року);

• “Захист інвестицій в житлову нерухомість та шляхи вирішення проблем постраждалих інвесторів ” (8 квітня 2020 року);

• “Кібербезпека, критична інфраструктура, електронні комунікації в Україні: стан, проблеми, шляхи їх вирішення” (15 квітня 2020 року);

• “Чорнобильська катастрофа. Стан соціальної захищеності постраждалих осіб та актуальні завдання подолання наслідків” (18 травня 2020 року).

Рада затвердила, що в разі введення воєнного або надзвичайного стану в Україні або встановлення карантину на території України журналісти та технічні працівники ЗМІ, акредитованих при ВР, допускаються до будівлі і в окремі приміщення Парламенту за додатковою акредитаційною карткою, умови і порядок видачі якої визначаються спікером ВРУ.