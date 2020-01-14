Верховна Рада планує посилити соціальні гарантії дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які перебувають під опікою чи піклуванням.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України №2494 доповіла міністр соціальної політики Юлія Соколовська.

Вона зазначила, що законопроєктом передбачається підвищення соціальних гарантій для дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, у тому числі, для дітей з інвалідністю, уніфікацію принципів надання допомоги на дітей одиноким матерям та малозабезпеченим сім’ям, а також введення державної соціальної допомоги на догляд одиноким особам, які досягли 80 річного віку і які потребують постійного стороннього догляду.

Законопроєктом пропонується збільшення розміру допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, що призначається відповідно до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, з 2 до 2,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, а на дітей з інвалідністю — до 3,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Вадим Струневич доповів рішення Комітету, який рекомендує Верховній Раді України прийняти законопроєкт за основу і в цілому.

Законопроєкт за результатами голосування прийнято за основу 276 голосами.