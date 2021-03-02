Про це повідомив нардеп Гео Лерос на своїй Facebook-сторінці.
За його словами, на позачерговому засіданні планують розглянути звільнення директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника.
“За моєю інформацією, ці дії санкціоновані в Офісі президента”, – наголосив Лерос.
Ініціативу підтримали щонайменше 10 нардепів. Зокрема, свої підписи поставили Артем Дмитрук, Ірина Верещук, Юрій Камельчук, Дмитро Лубінець та інші.
- Наприкінці листопада заступник голови Офісу президента Андрія Єрмака — Олег Татаров виступив за звільнення Артема Ситника з посади очільника НАБУ. Офіс відхрестився від його заяв.
- У вересні Конституційний суд визнав неконституційними положення закону про НАБУ щодо призначення та звільнення директора НАБУ президентом.
- До цього, у серпні, Конституційний суд України визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України. Таке рішення в НАБУ назвали політично вмотивованим.
- Ще до таких рішень КСУ президент Володимир Зеленський запевняв послів країн “Великої сімки” та Європейського союзу, що Ситник залишиться на своїй посаді.