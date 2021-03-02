У вівторок, 2 березня, народні депутати України від фракції “Слуга Народу” почали збір підписів за проведення позачергового засідання Верховної Ради.

Про це повідомив нардеп Гео Лерос на своїй Facebook-сторінці.

За його словами, на позачерговому засіданні планують розглянути звільнення директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника.

“За моєю інформацією, ці дії санкціоновані в Офісі президента”, – наголосив Лерос.

Ініціативу підтримали щонайменше 10 нардепів. Зокрема, свої підписи поставили Артем Дмитрук, Ірина Верещук, Юрій Камельчук, Дмитро Лубінець та інші.