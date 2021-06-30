Про це повідомляють #Букви.

За проєкт закону № 5542-1 проголосували 235 народних депутатів.

Метою документа є:

• вирішення проблеми реструктуризації боргових зобов’язань Фонду гарантування вкладів фізичних осіб перед Міністерством фінансів України;

• наближення українського законодавства у сфері гарантування вкладів до законодавства Європейського Союзу;

• збільшення суми граничного розміру відшкодування коштів, тощо.

Законопроєктом передбачено поступове збільшення суми граничного розміру відшкодування за вкладами.

Зараз державна гарантія за банківськими вкладами в Україні становить 200 тисяч гривень (тобто в разі ліквідації банку саме ця сума повертається вкладникам із кожного вкладу).

Водночас у разі остаточного ухвалення законопроєкту вкладники, банки яких ліквідують, гарантовано отримуватимуть більші відшкодування:

• до кінця 2022 року сума відшкодування складе 400 тисяч гривень;

з 2023 року сума відшкодування зросте до 600 тисяч гривень.

Верховна Рада 30 червня 2021

Крім того, законопроєкт передбачає набуття Державним ощадним банком України статусу учасника Фонду гарантування вкладів. Це означає, що:

• держгарантія на депозити вкладників в Ощадбанку скасовується (йдеться про скасування 100% гарантії на вклади населення в цьому банку);

• якщо Ощадбанк збанкрутує, відшкодування його вкладникам виплачуватиме Фонд гарантування вкладів фізосіб;

• Ощадбанк сплатить до Фонду початковий збір – 1% від обсягу регулятивного капіталу.

Також посилюється роль Фонду гарантування вкладів фізосіб. Зокрема, передбачено більше повноважень для виконавчої дирекції: вона визначатиме розмір регулярного збору з банків-учасників Фонду, а також KPI фонду.

Для підтримки ліквідності Фонд зможе взяти кредит у Нацбанку на 1 рік чи викупити державні цінні папери.

Верховна Рада 30 червня 2021

Верховна Рада 30 червня 2021

Фото: #Букви