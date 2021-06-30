Про це повідомляють #Букви.
За проєкт закону № 5542-1 проголосували 235 народних депутатів.
Метою документа є:
• вирішення проблеми реструктуризації боргових зобов’язань Фонду гарантування вкладів фізичних осіб перед Міністерством фінансів України;
• наближення українського законодавства у сфері гарантування вкладів до законодавства Європейського Союзу;
• збільшення суми граничного розміру відшкодування коштів, тощо.
Законопроєктом передбачено поступове збільшення суми граничного розміру відшкодування за вкладами.
Зараз державна гарантія за банківськими вкладами в Україні становить 200 тисяч гривень (тобто в разі ліквідації банку саме ця сума повертається вкладникам із кожного вкладу).
Водночас у разі остаточного ухвалення законопроєкту вкладники, банки яких ліквідують, гарантовано отримуватимуть більші відшкодування:
• до кінця 2022 року сума відшкодування складе 400 тисяч гривень;
• з 2023 року сума відшкодування зросте до 600 тисяч гривень.
Крім того, законопроєкт передбачає набуття Державним ощадним банком України статусу учасника Фонду гарантування вкладів. Це означає, що:
• держгарантія на депозити вкладників в Ощадбанку скасовується (йдеться про скасування 100% гарантії на вклади населення в цьому банку);
• якщо Ощадбанк збанкрутує, відшкодування його вкладникам виплачуватиме Фонд гарантування вкладів фізосіб;
• Ощадбанк сплатить до Фонду початковий збір – 1% від обсягу регулятивного капіталу.
Також посилюється роль Фонду гарантування вкладів фізосіб. Зокрема, передбачено більше повноважень для виконавчої дирекції: вона визначатиме розмір регулярного збору з банків-учасників Фонду, а також KPI фонду.
Для підтримки ліквідності Фонд зможе взяти кредит у Нацбанку на 1 рік чи викупити державні цінні папери.
- Сьогодні Верховна Рада України також ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт щодо вдосконалення корпоративного управління в банках. Він є структурним маяком для продовження співпраці з МВФ (в межах програми фінансування stand-by).
- Крім того, Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт, спрямований на вдосконалення процедури виведення неплатоспроможних банків з фінансового ринку.