Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Нардепи 249 голосами проголосували за постанову №1028/П1, що є попереднім схваленням проєкту закону.

Законопроєкт ініціював президент України Володимир Зеленський.

Зміни будуть внесені до статті 85 Конституції про повноваження Верховної Ради. Так, планується передбачити, що до повноважень ВР відноситься в тому числі створення в межах коштів, передбачених у державному бюджеті, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів.

“Можливість створення у межах коштів, передбачених у державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради є важливою запорукою ефективної організації тих органів та служб, що мають утворюватися Парламентом для забезпечення його роботи”, – йдеться в пояснювальній записці до документу.

Як пояснив представник президента України в Конституційному суді Федір Веніславський, мета цього законопроєкту – надати можливість Раді, коли вона вважатиме за необхідне, створити певний дорадчий, допоміжний або консультативний орган.

“Який це може бути дорадчий, допоміжний, консультативний орган? Це може бути, наприклад, комісія ВРУ або комісія при ВРУ з кодифікації законодавства в якійсь певній сфері. Це може бути якась робоча група, в яку будуть входити не тільки народні депутати України, а й фахівці в області права, котрі будуть працювати не на трудових підставах, не на підставах трудового договору і не на підставі статусу, а тому, що в силу своїх наукових, професійних та інших інтересів їм цікава певна сфера, вони хочуть приєднатися, наприклад, до тієї проблеми, яка потім буде розглядатися ВРУ”, – пояснив Веніславський, виступаючи з трибуни ВР.

Порядок внесення змін до Конституції України передбачає голосування на двох сесіях. У першому читанні законопроєкт повинен бути схвалений простою більшістю (226 народних депутатів), а в подальшому – не менше ніж 300 голосами.