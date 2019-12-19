Верховна Рада прийняла за основу в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та впровадження нових фінансових інструментів".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Народні депутати розглянули у першому читанні проєкти Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів за №№2284 і 2284-1.

Законопроєкт №2284 доповів Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Він зазначив, що законопроєкт визначає правові засади функціонування ринків капіталу та організованих товарних ринків в Україні, провадження професійної діяльності на зазначених ринках, врегульовує відносини, що виникають під час емісії та обігу цінних паперів, укладення й виконання деривативних контрактів та правочинів з ними.

Альтернативний проєкт за №2284-1 доповів народний депутат Сергій Шахов.

За результатами голосування за основу 244 голосами прийнято проєкт №2284.

Законопроєктом пропонується комплексне врегулювання питань: функціонування ринків деривативних (похідних) фінансових інструментів; функціонування ринків капіталу та організованих товарних ринків, а також розбудови їх інфраструктури; забезпечення захисту прав власників облігацій, зокрема, шляхом передбачення інституту зборів власників облігацій та колективного представника власників корпоративних облігацій, у відповідності до найкращих світових практик.