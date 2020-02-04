Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За документ № 1111 проголосували 313 народних обранців: 217 – від “Слуги народу”, 26 – від “Опозиційної платформи – За життя”, 22 – від “Європейської Солідарності”, 6 – від групи “За майбутнє”, 17 – від “Голосу “, 15 – від групи” Довіра “, 10 позафракційних.

Законопроєктом пропонується ухвалити закон “Про фінансовий лізинг” у новій редакції та внести відповідні зміни до Кримінального, Господарського, Цивільного кодексів України, Кодексу про процедури банкрутства та інші.

Згідно з проєктом закону, фінансовий лізинг – вид цивільно-правових відносин за якими лізингодавець зобов’язується передати лізингоодержувачу на визначений строк (але не менше одного року) у володіння та користування річ, що належить лізингодавцю на праві власності, або річ, спеціально придбану лізингодавцем у продавця (постачальника). Таким чином, лізинг – це фактично оренда або прокат: мова йде про підприємницьку діяльність, що передбачає надання за винагороду власного майна в користування комусь іншому.

“Необхідність законопроєкту обумовлена потребою у приведенні законодавства у відповідність із сучасними практиками та кращим світовим досвідом у цій сфері. Також є необхідність усунення суперечливих дефініцій та тлумачень, усунення колізій між загальним цивільним та спеціальним фінансовим законодавством, створення необхідних умов для залучення інвестицій через механізм лізингу” , – зазначається у висновку профільного комітету ВР з питань фінансів.

Нардепи розраховують, що ухвалення законопроєкту дозволить суттєво розширити використання лізингу як альтернативного механізму довгострокового фінансування придбання транспорту, обладнання, іншої техніки та нерухомості.

Законопроєктом пропонується встановити єдиний порядок регулювання відносин, пов’язаних із фінансовим лізингом, і визначити чіткі вимоги до форми договору фінансового лізингу.

Згідно з проєктом закону, право надавати послуги фінансового лізингу мають лише ті суб’єкти, які набули в установленому законом порядку відповідний статус.

Також пропонується встановити умови договірних відносин, пов’язаних із сублізингом (передачею об’єкта лізингу одержувачем третій особі).

Захист прав лізингоодержувачів нардепи хочуть встановити нарівні із захистом прав власника щодо володіння і користуванням майном.