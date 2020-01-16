Парламент підтримав за основу і в цілому законопроект №2540 "Про внесення змін в 9-й розділ "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про державні закупівлі" про забезпечення можливості закупівель лікарських засобів і медичних виробів спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За документ проголосували 297 народних обранців.

“Метою прийняття законопроекту є створення умов на законодавчому рівні для безперервного здійснення закупівель лікарських засобів і медичних виробів спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, протягом квітня 2020 року, а також забезпечення доступу громадян до таких лікарських засобів і медичних виробів”, – йдеться в пояснювальній записці.

Документом, зокрема, пропонується в пункті 2 розділу IX “Прикінцеві та перехідні положення” чинної редакції закону “Про державні закупівлі” цифри і слова “31 березня 2020 року” замінити на цифри і слова “30 квітня 2020 року включно”.