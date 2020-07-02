Про це свідчить порядок денний засідання.
Йдеться про законопроєкт № 2285-д “Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор” (розглядається в другому читанні).
Нардепи розглядали правки два дні, але не пройшли й половини з них. Загальна кількість правок до законопроєкту становить близько 3,5 тисяч. Вони розглядалися по авторах, а не по черзі.
До цього документа неможливо застосувати скорочену процедуру або інші механізми щодо прискореного розгляду, тому на проходження всіх правок піде кілька днів.
Крім того, на порядку денному є проєкт закону про безпечність та якість донорської крові та її компонентів, а також законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки і підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі кіновиробництва.
Крім цього, до порядку денного включені законопроєкти про соціальний захист населення в період карантину; про меценатську діяльність в сфері спорту; про нотаріат та інші.
- Національне агентство питань запобігання корупції (НАЗК) раніше заявило, що законопроєкт про легалізацію грального бізнесу несе “численні корупційні ризики” й може призвести до значних збитків держави.
- В січні Парламент прийняв у першому читанні законопроєкт № 2285-д “Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор”. Законопроєкт охоплює сферу діяльності казино та онлайн-казино, проведення букмекерської діяльності (зокрема онлайн), випуск та проведення лотерей, ігри в покер в Інтернеті. Раніше #Букви розбиралися, що передбачається документом.