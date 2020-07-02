У четвер, 2 липня, Верховна Рада України продовжить розглядати правки до законопроєкту про гральний бізнес.

Про це свідчить порядок денний засідання.

Йдеться про законопроєкт № 2285-д “Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор” (розглядається в другому читанні).

Нардепи розглядали правки два дні, але не пройшли й половини з них. Загальна кількість правок до законопроєкту становить близько 3,5 тисяч. Вони розглядалися по авторах, а не по черзі.

До цього документа неможливо застосувати скорочену процедуру або інші механізми щодо прискореного розгляду, тому на проходження всіх правок піде кілька днів.

Крім того, на порядку денному є проєкт закону про безпечність та якість донорської крові та її компонентів, а також законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки і підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі кіновиробництва.

Крім цього, до порядку денного включені законопроєкти про соціальний захист населення в період карантину; про меценатську діяльність в сфері спорту; про нотаріат та інші.