У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за образу України, Збройних сил, українського народу та нації.

Проєкт закону зареєстрували у Раді.

Наразі законопроєкт перебуває у статусі “одержано Верховною Радою”. При цьому текст наразі не опублікований.

Ініціатором законопроєкту про кримінальну відповідальність за образу України, народу, нації та ЗСУ став народний депутат від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко.

У своєму Telegram-каналі він прокоментував документ та розповів про основні положення.

“Подав до Ради законопроєкт про внесення змін до Кримінального Кодексу України щодо захисту авторитету держави, Збройних Сил України, української нації та народу”, – зазначив Гончаренко.

Нардеп наголосив, що ініційований ним законопроєкт буде передбачати:

виправні роботи терміном до двох років або арешт до шести місяців, або позбавленням волі на строк до двох років за дії, які посягають на авторитет України, або ті, що спрямовані на підрив авторитету ЗСУ;

арешт до шести місяців або позбавлення волі на строк до трьох років за публічні принизливі, образливі виступи на адресу української нації або осквернення історичної пам’яті українського народу.

“Умисний підрив авторитету нашої держави, армії та неповага до свого народу та історичної пам’яті – має каратися законом”, – додав нардеп.

Нагадаємо, що комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав законопроєкти президента Володимира Зеленського щодо національного спротиву та збільшення чисельності Збройних Сил.