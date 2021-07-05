Понад 70 народних депутатів з різних фракцій просять президента Володимира Зеленського повернути Степану Бандері та Роману Шухевичу звання Героїв України.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Автори проєкту зазначають, що 14 жовтня 2022 року виповниться 80 років з часу створення перших бойових загонів Української Повстанської Армії (УПА), яка вела збройну боротьбу за державну незалежність України проти окупаційних режимів.

Автори проєкту постанови зауважують, що його метою є відзначення на державному рівні 80-річчя створення Української Повстанської Армії та забезпечення належних організаційно-правових умов для такого відзначення.

Проєкт Постанови пропонує президенту України надати звання Герой України Тарасу Бульбі-Боровцю та повернути звання Герой України Степану Бандері та Роману Шухевичу.

Також передбачено рекомендації Кабінету Міністрів України щодо створення організаційного комітету, розробки, затвердження та забезпечення виконання плану заходів з відзначення на державному рівні 80-річчя створення Української Повстанської Армії.

У проєкті також містяться рекомендації Державному комітету телебачення і радіомовлення України організувати тематичні теле- і радіопередачі та забезпечити висвітлення в засобах масової інформації заходів, що проводитимуться у зв’язку з відзначенням 80-річчя створення Української Повстанської Армії.

Органам місцевого самоврядування рекомендується забезпечити увічнення пам’яті про боротьбу Української Повстанської Армії за незалежність України та про борців за незалежність України у XX столітті.