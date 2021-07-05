Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
Автори проєкту зазначають, що 14 жовтня 2022 року виповниться 80 років з часу створення перших бойових загонів Української Повстанської Армії (УПА), яка вела збройну боротьбу за державну незалежність України проти окупаційних режимів.
Автори проєкту постанови зауважують, що його метою є відзначення на державному рівні 80-річчя створення Української Повстанської Армії та забезпечення належних організаційно-правових умов для такого відзначення.
Проєкт Постанови пропонує президенту України надати звання Герой України Тарасу Бульбі-Боровцю та повернути звання Герой України Степану Бандері та Роману Шухевичу.
Також передбачено рекомендації Кабінету Міністрів України щодо створення організаційного комітету, розробки, затвердження та забезпечення виконання плану заходів з відзначення на державному рівні 80-річчя створення Української Повстанської Армії.
У проєкті також містяться рекомендації Державному комітету телебачення і радіомовлення України організувати тематичні теле- і радіопередачі та забезпечити висвітлення в засобах масової інформації заходів, що проводитимуться у зв’язку з відзначенням 80-річчя створення Української Повстанської Армії.
Органам місцевого самоврядування рекомендується забезпечити увічнення пам’яті про боротьбу Української Повстанської Армії за незалежність України та про борців за незалежність України у XX столітті.
- Раніше повідомлялося, що більшість українців вважають бійців Української повстанської армії (УПА) борцями за незалежність України. Про це свідчать результати дослідження, проведеного Фондом демократичних ініціатив імені Ілька Кучеріва.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що на сході України ставлення до лідера ОУН Степана Бандери неоднозначне.
- Приблизно однакова кількість українців вважають, що діяльність Степана Бандери як історичної постаті була позитивною для України та негативною.