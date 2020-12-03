У четвер, 3 грудня, Верховна Рада відправила на доопрацювання законопроєкт №3900 про внесення змін до закону "Про освіту" щодо забезпечення якості навчальної літератури.

Про це повідомляють #Букви.

За доопрацювання проєкту закону проголосували 226 народних обранців. Водночас за прийняття за основу проголосував 161 народний депутат.

У пояснювальній записці йдеться про те, що метою цього законопроєкту є встановлення чітких вимог до навчальної літератури, зокрема до шкільної. Також пропонується механізм перевірки дотримання цих вимог.

Крім цього, законопроєкт пропонував встановити контроль над діяльністю авторів навчальної літератури. Зокрема, передбачається встановлення вимог дотримання норм академічної доброчесності на авторів, встановлення переліку принципів, яким має відповідати навчальна література.

Автори цієї законодавчої ініціативи впевнені, що запровадження таких змін дасть змогу покращити якість навчальної літератури, насамперед шкільних підручників.

Однак нардепи не підтримали ініціативу та запропонували авторам її доопрацювати.