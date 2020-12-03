Про це повідомляють #Букви.
За доопрацювання проєкту закону проголосували 226 народних обранців. Водночас за прийняття за основу проголосував 161 народний депутат.
У пояснювальній записці йдеться про те, що метою цього законопроєкту є встановлення чітких вимог до навчальної літератури, зокрема до шкільної. Також пропонується механізм перевірки дотримання цих вимог.
Крім цього, законопроєкт пропонував встановити контроль над діяльністю авторів навчальної літератури. Зокрема, передбачається встановлення вимог дотримання норм академічної доброчесності на авторів, встановлення переліку принципів, яким має відповідати навчальна література.
Автори цієї законодавчої ініціативи впевнені, що запровадження таких змін дасть змогу покращити якість навчальної літератури, насамперед шкільних підручників.
Однак нардепи не підтримали ініціативу та запропонували авторам її доопрацювати.
- В українському підручнику з хімії за 9-й клас помістили інформацію про те, що сода має профілактичні та лікувальні властивості при раку. Так, наприкінці першого параграфу “Основні класи неорганічних сполук” помістили інформацію про соду та рак, яку взяли з сайту Асоціації пенсіонерів.
- У Міністерстві освіти України прокоментували скандальну пораду про “лікування” онкологічних захворювань харчовою содою, яку опублікували у підручнику з хімії для 9 класу. Зокрема, у відомстві заявили, що інформація про вплив харчової соди на здоров’я у шкільному підручнику сприятиме розвитку критичного мислення в учнів. Також у МОН додали, що наразі немає підстав для скасування з підручника грифу “рекомендовано Міністерством”.