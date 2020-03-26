Про це на своїй сторінці в Facebook написала народний депутат України, фракції “Європейська солідарність” Вікторія Сюмар.

“Уряд вніс секвестр бюджету. Там не просто збільшують дефіцит. Практично в нуль ріжуть всі витрати на культуру і субвенції регіонам. Це ставити хрест на українському кіно, книгодрукуванні, реформі децентралізації та розвитку громад і на реформі освіти”, – написала Сюмар.

Вона добавила, що ймовірно, в уряді також вирішили скасувати місцеві вибори восени 2020 року, бо субвенцію на їх проведення теж “зрізали в нуль без всяких пояснень”.

Крім того, про обмеження видаткової частини бюджету в новій редакції повідомив і народний депутат Олексій Гончаренко.

“Бюджет апарату Міністерства у справах ветеранів урізають на 30%: урізають програми фінансової підтримки, грошових компенсацій, субвенції. Крім того, урізають витрати на кредитування для Міністерства у справах ветеранів більш ніж на половину”, – написав Гончаренко.

Гончаренко також зазначив, що уряд пропонує суттєве скорочення витрат на місцеві вибори восени в 2020 році.

“По змінам, які запропонував Кабмін – на місцеві вибори хочуть виділити 1 млн 291 тисячі грн. Тобто по суті фінансування місцевих виборів обнуляється і вони в такому випадку не зможуть бути проведені в жовтні 2020 го року”, – написав він.