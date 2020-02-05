Верховна Рада України ратифікувала угоду з Литвою щодо працевлаштування та співпраці у сфері трудової міграції.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Проєкт закону № 0021 підтримали 324 нардепи: 225 – від “Слуги народу”, 1 – від “Опозиційної платформи – За життя”, 19 – від “Європейської Солідарності”, 18 – від ВО “Батьківщина”, 13 – від групи “За майбутнє”, 17 – від “Голосу”, 16 – від групи “Довіра”, 15 позафракційних.

Угода має забезпечити належний захист прав українських громадян у Литві (зокрема, сприяти детінізації процесів працевлаштування).

Також у ній йдеться про захист і литовських громадян, які планують працювати в Україні.

Доповідаючи законопроєкт, заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко зазначив, що угода дасть змогу громадянам України офіційно працювати в Литві.

“Ратифікація угоди створить можливість для офіційного працевлаштування громадян України в Литві, що поліпшить фінансове становище українських сімей. Також ратифікація дасть змогу залучати в Україну висококваліфікованих фахівців і співробітників з Литви”, – наголосив він.