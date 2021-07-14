Про це свідчить порядок денний засідання.
Йдеться про президентський законопроєкт щодо призначення на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП (№ 5068), який розглядається в другому читанні.
Напередодні народні обранці встигли розглянути 654 поправки з 747.
Також буде розглядатися проєкт закону про встановлення відповідальності за невиконання вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.
Повторно, з пропозиціями президента Володимира Зеленського, планується розглянути закони:
• “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення затриманому, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому права на отримання правової допомоги” (№ 2063);
• “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост” (№ 4535).
Крім того, до розгляду заплановані законопроєкти:
• “Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу” (№ 3508-д);
• щодо звільнення внутрішньо переміщених осіб від негативних наслідків невиконання грошових зобов’язань (№ 2329);
• “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення приєднання до електричних мереж” (№5009);
• щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава (№ 5593, 5593-1, 5593-2, 5593-д).
- Напередодні Верховна Рада України підтримала законопроєкт щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) із пропозиціями президента Володимира Зеленського.
- Раніше президент України Володимир Зеленський ініціював подання кількох законопроєктів стосовно функціонування судової системи. Один із них покликаний скоротити повноваження Окружного адміністративного суду Києва.
- У лютому Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, згідно з яким Вищій раді правосуддя передається частина повноважень Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Йдеться про повноваження з відбору суддів.