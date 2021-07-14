Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні продовжить розгляд поправок до законопроєкту про перезавантаження Вищої ради правосуддя.

Про це свідчить порядок денний засідання.

Йдеться про президентський законопроєкт щодо призначення на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП (№ 5068), який розглядається в другому читанні.

Напередодні народні обранці встигли розглянути 654 поправки з 747.

Також буде розглядатися проєкт закону про встановлення відповідальності за невиконання вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.

Повторно, з пропозиціями президента Володимира Зеленського, планується розглянути закони:

• “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення затриманому, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому права на отримання правової допомоги” (№ 2063);

• “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост” (№ 4535).

Крім того, до розгляду заплановані законопроєкти:

• “Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу” (№ 3508-д);

• щодо звільнення внутрішньо переміщених осіб від негативних наслідків невиконання грошових зобов’язань (№ 2329);

• “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення приєднання до електричних мереж” (№5009);

• щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава (№ 5593, 5593-1, 5593-2, 5593-д).