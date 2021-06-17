Верховна Рада України продовжить сьогодні розглядати законопроєкт "щодо забезпечення незалежності Національної ради з питань телебачення і радіомовлення".

Про це свідчить порядок денний засідання.

Йдеться про законопроєкт № 4107, який розглядається в другому читанні.

Його ініціаторами є нардепи від “Слуги народу” Микита Потураєв та Євгенія Кравчук.

До законопроєкту було подано 539 поправок. Протягом двох годин у вівторок, 15 червня, і в середу, 16 червня, народні обранці встигли розглянути 434 поправки. Майже всі були відхилені.

Крім того, в другому читанні планується розглянути законопроєкти:

• “Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу національного та ефективного управління закладами освіти і державним майном” (№ 4486);

• щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами (№5304);

• щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, №3711-д (закон стосується впровадження судової реформи);

• “Про платіжні послуги” (№4364).

У першому читанні заплановані до розгляду законопроєкти:

• щодо удосконалення порядку розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил України (№ 3683);

• щодо одночасного переходу прав на земельну ділянку у зв’язку з переходом прав на об’єкт нерухомого майна, який на ній розташовано (№5248);

• щодо забезпечення розширеного неонатального скринінгу в Україні (№ 5589, 5589-1);

• “Про страхування” (№5315);

• “Про особливості надання електронних публічних послуг” (№5495);

• “Про Уповноваженого з медичних питань” (№5475).

Окрім того, у порядку денному Ради на цей день є проєкти постанов про перейменування, зміну і встановлення меж населених пунктів.