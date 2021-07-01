Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт про посилення відповідальності за домашнє насильство та насильство за ознакою статі.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3908-1 проголосували 336 нардепів.

Наразі в Кодексі України про адміністративні правопорушення передбачені штрафи за домашнє насильство в розмірі від 170 до 340 грн (а за повторне протягом року порушення – від 340 до 680 грн).

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту, це не є ефективним заходом, “оскільки суди дуже рідко враховують фінансовий стан правопорушника”, що призводить до того, що “в переважній більшості покарання впливає не на порушника, а на його сім’ю в цілому або ж на постраждалу особу, оскільки штраф сплачується або із сімейного бюджету, або ж “з кишені” самої постраждалої особи (якщо кривдник не працює, не має власних доходів та вимагає шляхом фізичного чи психічного впливу гроші від інших членів сім’ї)”.

У зв’язку з тим, що штрафи можуть стати тягарем, який “лягатиме на сімейний бюджет”, автори законопроєкту вирішили їх не підвищувати.

Водночас передбачено збільшення терміну адміністративного арешту як санкції.

Згідно із законопроєктом:

1. За вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі – фізичного, психологічного або економічного характеру (зокрема, що не спричинило тілесних ушкоджень – погрози, образи чи переслідування, позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна або коштів), в результаті чого могла бути чи була завдана шкода фізичному або психічному здоров’ю потерпілого, передбачено накладення штрафу від 170 до 340 грн або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, або адміністративний арешт на строк до 10 діб (зараз 7 діб). Таке ж покарання передбачене за невиконання термінового заборонного припису особою, стосовно якої він винесений, або за неповідомлення уповноваженим підрозділам органів Національної поліції про місце свого тимчасового перебування.

2. За такі ж дії, вчинені повторно протягом одного року, передбачено штраф від 340 до 680 грн або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

3. Встановлено, що військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти під час проходження зборів, а також особи рядового і начальницького складів Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту і Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, поліцейські несуть адміністративну відповідальність за вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі на загальних підставах (а не на підставі дисциплінарного статуту). Однак до зазначених осіб не може бути застосовано громадські роботи, виправні роботи, адміністративний арешт.

До другого читання із законопроєкту виключили норму про покарання у вигляді “суспільно корисних робіт” із “спрямуванням коштів за виконання таких робіт постраждалій особі”.