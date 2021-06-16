У Верховній Раді сьогодні продовжать розгляд законопроєкту щодо "забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення".

Про свідчить порядок денний засідання.

Вказаний документ розглядається в другому читанні. Напередодні нардепи встигли розглянути 154 із 539 поправок до нього.

Також у другому читанні планується розглянути законопроєкти:

• щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами (№5304);

• “Про платіжні послуги” (№4364).

У першому читанні заплановані до розгляду законопроєкти, серед яких:

• щодо удосконалення порядку розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил України;

• щодо одночасного переходу прав на земельну ділянку у зв`язку з переходом прав на об’єкт нерухомого майна, який на ній розташовано;

• щодо обов’язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту;

• “Про страхування”;

• “Про Уповноваженого з медичних питань”.

Окрім того, у порядку денному є два проєкти постанов про утворення тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України.