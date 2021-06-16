Про свідчить порядок денний засідання.
Вказаний документ розглядається в другому читанні. Напередодні нардепи встигли розглянути 154 із 539 поправок до нього.
Також у другому читанні планується розглянути законопроєкти:
• щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами (№5304);
• “Про платіжні послуги” (№4364).
У першому читанні заплановані до розгляду законопроєкти, серед яких:
• щодо удосконалення порядку розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил України;
• щодо одночасного переходу прав на земельну ділянку у зв`язку з переходом прав на об’єкт нерухомого майна, який на ній розташовано;
• щодо обов’язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту;
• “Про страхування”;
• “Про Уповноваженого з медичних питань”.
Окрім того, у порядку денному є два проєкти постанов про утворення тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України.
- У грудні минулого року Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт стосовно “забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення”. Документ, зокрема, спрямований на розблокування роботи регулятора з урахуванням карантинних умов.