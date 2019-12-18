Про це повідомив у коментарі журналістам голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія, інформує кореспондент #Букв.
“Я запропонував створити тимчасову слідчу комісію для розслідування вчорашніх подій, тому що там постраждали 17 поліцейських, двоє цивільних. Усі підтримали, Юлія Володимирівна (Тимошенко, – ред.) підтримала, сама запропонувала, що увійде до складу цієї ТСК”, – розповів Арахамія.
Він запевнив, що розслідування буде “всебічним і об’єктивним”.
За словами Арахамії, постанову про створення тимчасової слідчої комісії буде зареєстровано сьогодні.
“Щоб всі фракції подали своїх членів. Я не знаю, чи встигнемо ми в п’ятницю проголосувати. Якщо ні, то на наступному пленарному тижні”, – додав він.
Створення ТСК анонсувала і Юлія Тимошенко в коментарі журналістам.
“Наша фракція підтримала створення ТСК, щоб розслідувати те, як вчора грубо, цинічно, жорстоко побили людей представники силових структур. Як вони били жінок і дітей. І за це потрібно буде відповідати Офісу президента. Тому що всі силові дії, які були застосовані проти людей, були застосовані за вказівкою ОПУ”, – заявила Тимошенко.
- Напередодні під стінами Верховної Ради, де проходили чотири акції протесту, в тому числі проти ринку землі, відбулися зіткнення протестувальників із співробітниками поліції. Так, близько півсотні протестувальників в одязі з емблемами “Національних дружин”, “Нацкорпусу” спробували занести намети до Парламенту. Поліція не дозволила цього зробити, оточивши будівлю. #Букви опублікували відео сутичок.
- Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через зіткнення біля Верховної Ради України і затримали 26 осіб. В результаті зіткнень постраждали 17 поліцейських.
- Після зіткнень між протестувальниками і правоохоронцями під Верховною Радою трьом активним учасникам буде оголошено про підозру.