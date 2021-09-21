У вівторок, 2 вересня, Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт №4662 "Про внесення зміни до розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" закону України "Про публічні закупівлі", який дозволить закуповувати інноваційні ліки за договорами керованого доступу.

Про це повідомляють #Букви.

Відповідний законопроєкт підтримали 309 народних депутатів. Автори документу запевняють, що завдяки йому держава зможе закуповувати ліки з доведеною ефективністю за вигідними цінами й платити за них в тому випадку, якщо вони допомогли пацієнтові.

“Прийняття законопроєкту дозволить удосконалити доступ громадян до інноваційних медичних технологій коштом бюджету із застосуванням процедур договорів керованого доступу та забезпечити реалізацію конституційних прав громадян у сфері охорони здоров’я”, — зазначено у пояснювальній записці.

Законопроєкт передбачає:

проведення до 31 грудня 2023 року пілотного проєкту щодо виведення закупівель за договорами керованого доступу з-під дії закону “Про публічні закупівлі”;

визначає необхідність оцінки медичних технологій як передумови для застосування механізму закупівель за ДКД;

встановлює, що у разі державної реєстрації лікарського засобу із такою ж назвою та показаннями для застосування, що і засіб, щодо якого укладено ДКД – ДКД підлягає достроковому розірванню 31 грудня поточного року за скороченою процедурою.

Це повинно спростити доступ пацієнтів, зокрема, з важкими та рідкісними захворюваннями, до оригінальних ліків та інноваційних медичних технологій користуючись з бюджетних коштів.

При цьому передбачається оприлюднення в електронній системі закупівель інформації про міжнародну непатентовану назву (за наявності), торговельну назву, форму випуску та дозування лікарського засобу, щодо якого укладено ДКД, а також про заявника і строк дії договору керованого доступу.

Перелік лікарських засобів, які закуповуються за ДКД, затверджуватиме Кабінет Міністрів за погодженням з комітетом ВР з питань здоров’я нації.